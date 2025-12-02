María Becerra lanzó su merch oficial en colaboración con Reebok

La marca global de fitness y estilo de vida Reebok anunció la incorporación de María Becerra como su nueva embajadora en Argentina, como parte de la campaña global "Sport is everything". La artista representa como pocas el espíritu del movimiento: soñar, trabajar, levantarse y avanzar. Es una de las más escuchadas del país y se convirtió en una referente de su generación, todo gracias a su esfuerzo, constancia y pasión. Llegó a llenar estadios en todo el mundo, lidera rankings con sus canciones y con sus letras tiene impacto sobre millones de jóvenes.

La campaña de Reebok celebra el valor de moverse. Y María Becerra no esperó a que sus éxitos llegarán solos, trabajó por ellos y salió a buscarlos con determinación. Esa historia refleja la voluntad de avanzar siempre, a pesar de las adversidades, y eso es lo que la marca busca transmitir a través de la alianza. Juntos reafirman su compromiso con el movimiento, no solo como actividad física si no como una forma de vivir. De esta forma, invitan a las nuevas generaciones a no quedarse quietas, a moverse por lo que realmente quieren y conseguirlo gracias al esfuerzo. La vida es un deporte y se vive de verdad cuando te movés.

"Ser embajadora de Reebok es un orgullo enorme. Me identifico mucho con los valores de Reebok: la actitud, la constancia, el moverse, el ir para adelante. Nada en mi camino fue de un día para el otro. Todo lo construí con trabajo, con esfuerzo y con mucha disciplina. Siento que eso tiene mucho que ver con lo que representa la marca. Ser embajadora de algo así, que impulsa a las personas a activarse y a creer en sí mismas, me motiva muchísimo. Hoy el deporte para mí significa salud, quererse, cuidarse y encontrar un equilibrio. Moverme, entrenar y respirar profundo me ayuda a recuperar fuerza y reencontrarme conmigo. No solo es físico, es mental y emocional", reflexionó María Becerra.