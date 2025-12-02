Resultaron heridas tras chocar contra un camión

El siniestro vial protagonizado entre una camioneta y un camión que se encontraba estacionado en la ciudad de Palpalá dejó a dos mujeres heridas, fuera de peligro. Por su parte el conductor del rodado de menor porte manejaba con 1,71 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l) y quedó detenido de manera preventiva en la Seccional 23°.

Eran cerca de las 2 del pasado domingo cuando vecinos de la avenida Hipólito Yrigoyen del barrio Carolina, tras escuchar un fuerte impacto se comunicaron con el Sistema 911.

Por esta razón, de inmediato se constituyeron efectivos policiales y el personal del Same, quienes se encontraron con la camioneta tipo SUV Renault Duster con visibles daños materiales en el sector de la trompa. Además, metros más adelante se ubicaba un camión tipo frigorífico marca Ford F350.

Fue entonces que los médicos se abocaron a las tareas de rescatar a dos mujeres que circulaban en la Renault para luego trasladarlas al hospital "Wenceslao Gallardo" de la ciudad de Palpalá, fuera de peligro para su salud.

También arribó al escenario del incidente el personal de Seguridad Vial, que le practicó el control de alcoholemia al conductor de la camioneta, quien dio positivo para 1,71 g/l y quedó detenido de manera preventiva en la dependencia policial.

Por su parte, el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó que Criminalística realice las pericias de rigor que permitan conocer las causales del siniestro.

Sin embargo, los uniformados se entrevistaron con la mujer que se encontraba en el asiento del acompañante del camión. La misma les refirió que su pareja, el camionero, se había bajado del rodado estacionado cerca de la esquina de la avenida Yrigoyen y Dr Juan Pérez, y que tras el violento impacto en la parte trasera, avanzó algunos metros hasta quedar contra un árbol de la vereda.