La Unión Europea impone sanciones a otros 41 buques rusos

La Unión Europea decidió sumar 41 buques rusos a su lista de sanciones marítimas, en el marco de un paquete destinado a frenar operaciones de la llamada flota fantasma utilizada para evadir controles internacionales. La medida fue anunciada durante una cumbre en Bruselas, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La decisión, anunciada por el Consejo Europeo, busca impedir que estas embarcaciones sigan operando fuera de los mecanismos de transparencia, evitando el cumplimiento del límite al precio del petróleo ruso y reduciendo los recursos financieros destinados a la maquinaria energética y militar del Kremlin.

Con este nuevo listado, casi 600 buques quedan alcanzados por sanciones en territorio europeo.

Restricciones para operar

Las medidas incluyen:

prohibición de acceso a puertos habilitados

bloqueo a servicios marítimos y seguros

controles estrictos para evitar el transporte de mercancías ucranianas saqueadas

El CE señaló que estas medidas se enmarcan en el pleno uso del derecho internacional del mar, con el fin de proteger infraestructura submarina crítica y evitar operaciones híbridas o encubiertas que puedan amenazar la seguridad regional.__IP__

Bruselas anticipó que continuará ampliando sanciones contra personas, compañías y embarcaciones vinculadas a actividades consideradas evasivas o que apoyen la guerra en Ucrania.