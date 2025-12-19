“Esto se trata de un reconocimiento”

El conflicto entre el gremio de trabajadores judiciales y el Gobierno provincial sumó un nuevo capítulo. En el marco del reclamo por el pago del bono de fin de año, el sindicato profundizó sus medidas de fuerza con una movilización por el centro de la ciudad y la continuidad del estado de asamblea permanente, ante la ausencia de respuestas oficiales.

La protesta se desarrolló con una importante participación de empleados del Poder Judicial, quienes recorrieron calles céntricas para visibilizar el malestar que atraviesa el sector. Desde el gremio advirtieron que la falta de definiciones por parte del Ejecutivo provincial agrava la situación y pone en tensión el cierre del año para cientos de trabajadores.

En relación con el reclamo puntual por el bono de fin de año, el secretario general del gremio de Judiciales, Freddy Berdeja, insistió en la necesidad de que el Ministerio de Hacienda revise su postura y contemple la situación económica del sector judicial. Según detalló, una amplia mayoría de los trabajadores percibe salarios que no alcanzan a cubrir la canasta básica, lo que torna indispensable una recomposición que permita afrontar el cierre del año. "Sería bueno que en una reunión el ministro nos diga, el 85% de los trabajadores están en menos de un $1.400.000 y $1.100.000 y corresponden al bono, el compañero que recién ingresa están en $800.000, consideramos prudente que se revea los números y tengamos el reconocimiento", apuntó Berdeja.

Desde el sindicato también remarcaron que la asamblea permanente se mantiene desde comienzos de la semana y que las medidas se profundizarán si no existe una convocatoria concreta para abrir un canal de diálogo. "No se trata solo de un reclamo económico, sino de reconocimiento y respeto hacia los trabajadores judiciales", dijo.

Berdeja sostuvo además que los niveles salariales actuales presentan fuertes desigualdades, especialmente entre quienes recién se incorporan al sistema judicial y aquellos con mayor antigüedad, y consideró necesario que el Gobierno analice los números con mayor sensibilidad social.

Cabe recordar que el gremio ya había realizado una movilización el viernes pasado frente a Casa de Gobierno y Tribunales. La protesta del miércoles pasado se destacó por una mayor convocatoria, reflejando el creciente descontento del sector judicial y la expectativa de una respuesta concreta por parte del Ejecutivo provincial.

El diálogo con el Ejecutivo provincial

El secretario general del sindicato, expresó fuertes críticas hacia la política salarial de la actual gestión y sostuvo que el discurso oficial de apertura al diálogo no se condice con la realidad. Al referirse al balance de la última década, el dirigente gremial afirmó que los avances en materia salarial y de negociación colectiva fueron escasos, y volvió a cuestionar la imposibilidad de aplicar de manera efectiva la ley de paritarias. “El diálogo debe ser una construcción genuina y no una formalidad”, remarcó.