24°
19 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PERICO
Sino Motors,
San Pedro
Clínica Nuestra Señora de Fátima
SALTA
Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia
PERICO
Escuela Municipal Marina Vilte
Rechazo a la reforma laboral
Consejo Federal de Educación
PERICO
Sino Motors,
San Pedro
Clínica Nuestra Señora de Fátima
SALTA
Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia
PERICO
Escuela Municipal Marina Vilte
Rechazo a la reforma laboral
Consejo Federal de Educación

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1490.00

3884873397
PUBLICIDAD
San Pedro

Escapaba con una moto, fue descubierto y detenido

Junto a un cómplice, que se fugó, empujaban el rodado sustraído.

Viernes, 19 de diciembre de 2025 00:00
SECCIONAL 9° | A CARGO DE LAS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.

Un hombre fue detenido luego de sustraer una motocicleta, junto a un cómplice que se fugó, y ser descubierto por el damnificado y efectivos policiales.

El hecho tuvo lugar el pasado miércoles alrededor de las 15.30 en la intersección de la calle Rogelio Leach y Gobernador Tello de la ciudad de San Pedro.

Fue en esas circunstancias que un hombre estacionó una motocicleta Motomel de 110 cc de cilindradas, ingresó a un domicilio y al salir, se dio con la ingrata noticia que el rodado no estaba.

De inmediato recorrió el lugar y a pocas cuadras observó a dos hombres empujando su motocicleta. Al mismo tiempo, alertó a una comisión de efectivos que recorría el sector de manera preventiva.

Por su parte, los inculpados se percataron de la presencia policial, abandonaron el rodado y emprendieron la fuga en diferentes direcciones.

Uno de los protagonistas, de 31 años, fue detenido y trasladado a la Seccional 9°, donde quedó a disposición de la Justicia. Mientras que su cómplice logró fugarse.

El damnificado radicó la correspondiente denuncia y tras acreditar la propiedad de la motocicleta, la recuperó.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD