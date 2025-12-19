Escapaba con una moto, fue descubierto y detenido

Un hombre fue detenido luego de sustraer una motocicleta, junto a un cómplice que se fugó, y ser descubierto por el damnificado y efectivos policiales.

El hecho tuvo lugar el pasado miércoles alrededor de las 15.30 en la intersección de la calle Rogelio Leach y Gobernador Tello de la ciudad de San Pedro.

Fue en esas circunstancias que un hombre estacionó una motocicleta Motomel de 110 cc de cilindradas, ingresó a un domicilio y al salir, se dio con la ingrata noticia que el rodado no estaba.

De inmediato recorrió el lugar y a pocas cuadras observó a dos hombres empujando su motocicleta. Al mismo tiempo, alertó a una comisión de efectivos que recorría el sector de manera preventiva.

Por su parte, los inculpados se percataron de la presencia policial, abandonaron el rodado y emprendieron la fuga en diferentes direcciones.

Uno de los protagonistas, de 31 años, fue detenido y trasladado a la Seccional 9°, donde quedó a disposición de la Justicia. Mientras que su cómplice logró fugarse.

El damnificado radicó la correspondiente denuncia y tras acreditar la propiedad de la motocicleta, la recuperó.