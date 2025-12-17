La provincia el año que viene bajará su deuda a US$ 450M

Guido Luna, en otro tramo de sus declaraciones, remarcó que la Provincia "viene cumpliendo regularmente con sus obligaciones, tal es así que el stock de la deuda del 2025 es de 502 millones de dólares y se prevé que para el año próximo la misma sea de 450 millones de dólares".

Además especificó que la deuda provincial "está direccionada a la inversión en proyectos productivos y en el crecimiento de la economía, como ser la posibilidad de calzar un préstamo para ser pagado con los ingresos que genera Cauchari, destinado a la construcción de viviendas.

Además de fondos destinados a pavimentación y mejoramiento de rutas, canalización, gestión de residuos, mejoramiento de hospitales y escuelas, entre otras obras".

En lo que respecta a endeudamiento, aclarar que el mismo "está supeditado a que se concreten distintos proyectos en los que se aplicarían los fondos, de no ser así, los préstamos no serían tomados".

En cuanto a la cuenta ahorro-inversión-financiamiento, comentó que el resultado financiero del Presupuesto "es superavitario en $1.396 millones, siendo el segundo año consecutivo que se logra tener un superávit financiero. De esta manera la provincia cumple con las exigencias nacionales en materia presupuestaria de equilibrio y responsabilidad fiscal".

Por último, destacó que más allá de las diferencias políticas en Diputados, "todos coincidimos en el objetivo de forjar una provincia con un crecimiento y desarrollo sostenido, sin olvidarnos de la finalidad del Estado en materia de educación, salud, seguridad y asistencia social".

El total de erogaciones de la Administración central y organismos descentralizados para el ejercicio 2026 es de $ 2.663.750.291.667 (dos billones seiscientos sesenta y tres mil setecientos cincuenta millones doscientos noventa y un mil seiscientos sesenta y siete), con destino a las finalidades que se indican y detallan (por función) a continuación:

Administración General $ 983.911.388.019, seguridad $ 271.223.435.694, salud $ 370.108.870.693, bienestar social $ 151.504.745.340, cultura y educación $ 621.952.852.025, ciencia y técnica $ 352.671.734, desarrollo de la economía $ 199.293.000.629, deuda pública $ 44.655.724.608 y gastos a clasificar $ 20.747.602.925.

Poder Ejecutivo $ 2.293.633.324.432, poder Legislativo $ 28.642.878.714, poder Judicial $ 133.647.816.543, y organismos descentralizados $ 207.826.271.978.

La previsión presupuestaria permite programar una ejecución en función de los objetivos de la política pública que se implementará, así como el control de gestión que evalúe y garantice su cumplimiento.

Resulta relevante el rol del Estado como impulsor de proyectos y coordinador de esfuerzos, con el compromiso de administrar la hacienda provincial sobre la base de criterios de previsibilidad financiera, razonabilidad, prudencia y transparencia, promoviendo acciones que involucren a todos los estratos sociales.

Las proyecciones presupuestarias de mediano plazo, aportan a la fijación de un horizonte fiscal y resultan una herramienta de importancia para la toma de decisiones.