En once meses la canasta subió $245.544

A días de terminar el año, la Dirección Provincial de Estadística y Censos (Dipec) publicó el informe que revela el costo de la Canasta Básica Alimentario (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT) durante el mes de noviembre.

Según la entidad oficial, la CBA que define el nivel de indigencia aumentó en el último mes un 3,8%, cifra que queda levemente por debajo de la media nacional que, según Indec, fue de 4,1%.

En lo que respecta a las CBT que determina la pobreza, registró en noviembre un incremento de 3,2% respecto octubre, quedando también apenas por de bajo del país.

Pero en las cifras acumuladas e interanuales la provincia supera ampliamente a las nacionales. La CBA, que contempla solo la alimentación básica, en Jujuy acumula un encarecimiento del 28,7% frente al 26,1% del país. Y la CBT, que contempla además de la alimentación bienes y servicios básicos, en once meses aumentó 29,7% frente al 22,7% nacional.

Traducida esta situación a pesos, el costo de la Canasta Básica Alimentaria en la provincia aumentó su valor $105.576 en el transcurso de enero a noviembre.

Mientras que la Canasta Básica Total acumula, durante el mismo periodo, un encarecimiento de $247.544. Este porcentaje de suba (29,7%) super ampliamente a la inflación provincial acumulada que fue de 27,5%.

Respecto a la inflación interanual, Jujuy acumula una variación del 30,5% frente al 28,9% nacional en cuanto a la canasta alimentaria. Mientras que la canasta total acumuló 31,4% frente a los 25,5% nacional.

De esta manera, una sola persona necesitó el mes pasado contar con $168.334,64 para cubrir solo su alimentación y $377.817 para además, servicios básicos.

Una familia compuesta por cuatro integrantes, dos adultos y dos niños de entre 5 y 8 años, requirió generar ingresos por $520.154 para no quedar por debajo de la línea de la indigencia y 1.167.455 para no ser considerada pobre.

Y un grupo familiar integrado por cinco personas necesitó $565.604 para no ser indigente y $1.269.465 para no quedar por debajo de la línea de la pobreza.

El desafío estará ahora en las políticas económicas y sociales previstas para 2026 que definirán la tendencia de los índices.