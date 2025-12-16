Con Kicillof “también queremos gobernar en Jujuy” dijo Díaz

"Es siempre una alegría cuando se abre una casa, necesitamos muchas más casas militantes sobre todo en momentos donde nuestro pueblo la está pasando muy mal y tiene muchas necesidades", expresó la ministra Estela Díaz al inaugurar la sede partidaria del Movimiento Derecho al Futuro.

El peronismo atraviesa "un tiempo donde hay mucho desafío, nosotros no solo tenemos que volver a gobernar la Argentina, también debemos llevar adelante un proyecto que le interese y se preocupe por las necesidades de los trabajadores, de los jubilados y de todos los argentinos".

Con Kicillof no solo se quiere recuperar el Gobierno nacional, "también queremos gobernar en Jujuy, como lo dijo 'el Turco' Hamud. Quiero mucho a esta provincia, vine muchas veces por aquí y sé lo que ha sido castigado este pueblo", aclaró.

Los bonaerenses, los jujeños y los peronistas "necesitamos abrazarnos, encontrarnos, escucharnos y reconstruir una fuerza que vuelva a darles esperanzas a nuestro pueblo. Y esa fuerza como dice el gobernador Kicillof, no se va a resolver en una localidad, o en el conurbano, sino en todo el país".

Todos los jujeños, organizaciones políticas, sociales, sindicales que quieran estar representadas en el proyecto de reconstrucción de la Argentina, "serán bienvenidos, nadie es dueño de ningún sello ni de nada", advirtió la funcionaria provincial. "Todos tenemos que ser parte de la reconstrucción".

Durante su presencia, Díaz sostuvo reuniones con dirigentes peronistas con el objetivo de fortalecer el proyecto de Kicillof.