Una familia jujeña necesitó $1.167.455 para no ser pobre

La Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (Dipec) informó el costo de la Canasta Básica Total (CBT) correspondiente al mes de noviembre de 2025.
El valor, que marca la línea de pobreza, registró un aumento del 3,2% con respecto a octubre.
Los valores actualizados erflejan que una familia tipo (de cuatro integrantes) necesitó $1.167.455,10 durante noviembre para no ser caer en la linea de pobreza.
En los últimos 12 meses (variación interanual), la Canasta Básica Total en Jujuy acumuló un aumento del 31,4%.
Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en noviembre, el DIPEC señaló:
-
Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $ 921.874 para no ser pobre.
-
Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.167.455.
-
Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.269.466.