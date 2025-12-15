La Orquesta Romántica Milonguera debutó en el NOA

Por primera vez en su historia, la Orquesta Romántica Milonguera desembarcó en el Noroeste Argentino y dejó una marca imborrable. Su reciente presentación en la ciudad de Salta convocó a una nutrida audiencia local y a seguidores llegados desde Jujuy, confirmando que el tango que dialoga con el presente sigue despertando pasiones más allá de los grandes centros urbanos.

El grupo arribó a la capital salteña en la Usina Cultural, auspiciado por la Secretaría de Cultura de esa provincia. Se presentó con una formación que combina piano, bandoneones, violines, contrabajo y cantantes, bajo una estética que cruza el tango tradicional con una impronta teatral.

Al frente de las voces estuvieron Rodrigo Morel y Antonella Alfonso, acompañados por Tomás Régolo, pianista y compositor, los bandoneonistas Anabel Fasanelli y David Gaudiosi, Ornella Giachetti en contrabajo, y en violines Ishtar Hernández, Pablo Borghi y Ornella Restifa, una joven camada de jóvenes músicos.

"La Romántica es eso, la mezcla de lo tradicional con la juventud", explicó Antonella Alfonso al referirse a la identidad del proyecto, que supo conquistar al público con sus interpretaciones.

Para la cantante, el objetivo es claro, "llevar el tango por el mundo y por la Argentina".

En ese sentido, la gira por el interior del país ocupa un lugar central en la agenda de la orquesta. "Nos parece recontra importante que el tango llegue a las provincias, que la gente pueda disfrutar de propuestas que muchas veces no tiene al alcance y para las que debería viajar a Buenos Aires", explicó.

El recibimiento en Salta superó las expectativas ya que contó con una nutrida participación de milongueros de Jujuy. "Quiero agradecer enormemente porque el recibimiento fue increíble. Es una ciudad hermosa, la gente hermosa", expresó Rodrigo Morel, visiblemente emocionado tras el show.

La respuesta del público, atento y participativo, confirmó que el tango sigue vivo cuando se presenta en clave popular y cercana. No solamente respondieron con aplausos sino que pudieron bailar con la orquesta en vivo, que supo interpretar los clásicos como "Fueron tres años", "Vida Mía", "Pasional", "Piel canela", "Perfidia", "Algo contigo", "En esta noche de luna", entre otros.

En cuanto al repertorio, la Orquesta Romántica Milonguera propone un recorrido por sus distintos trabajos discográficos, combinando clásicos con composiciones propias. "Vamos mechando todo, de todos los discos", contó Morel, mientras adelantó que el grupo ya se encuentra trabajando en un nuevo material. "Estamos gestando un nuevo proyecto, un disco que ya estamos armando de a poco con los chicos. Y se viene videoclip", reveló el cantante a modo de primicia y detalló que la producción audiovisual se realizará en Buenos Aires y promete acompañar esta nueva etapa creativa.

Destacaron que la Romántica apuesta a resignifica las obras consagradas. "Los antiguos siempre están, por supuesto", remarcó Alfonso. "El tango tiene esa fuerza, y está buenísimo poder renovarlo sin perder su esencia" dio. De hecho, esa combinación se refleja tanto en la música como en la puesta en escena, pensada para atraer a públicos jóvenes y recuperar el espíritu popular de las milongas.

La visita al NOA se inscribe en un intenso recorrido por el país a donde buscan llevar el tango. Durante 2025, la orquesta participó en eventos destacados como el Citm en Corea del Sur, donde presentó adelantos de sus nuevas producciones, y realizó presentaciones en reconocidas milongas porteñas como Malena, con vocalistas invitadas. Además, ya tiene programada una gira europea para mediados del próximo año y anunció su regreso al continente en 2026, con nuevas voces y repertorio renovado.