Habrá transporte para los homenajeados en Tilcara

Cada vez falta menos para la tradicional Fiesta Provincial del Deporte, que organiza el Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy con el apoyo del Ministerio de Gobierno y Justicia, a través de la Secretaría de Deportes de la Provincia, y la valiosa colaboración de la municipalidad de Tilcara.

Precisamente, la intendente de la ciudad quebradeña, donde se realizará la ceremonia el miércoles a las 18, confirmó que habrá un colectivo a disposición de los homenajeados que saldrá ese día a las 15 desde la punta del parque San Martín de la capital provincial. También podrán acompañar familiares y amigos, al igual que colegas que quieran transmitir en vivo. Será gratuito e integrantes del Círculo supervisarán el traslado, regresando cuando finalice el evento.

Vale recordar que la cita será en el salón municipal "José de San Martín", que será reinaugurado por la ocasión.

Los mejores de cada disciplina recibirán el Cóndor de Plata y de allí surgirá el más destacado del 2025, que recibirá el Cóndor de Oro.

A continuación detallamos la nómina completa de los homenajeados.

Momento en el recuerdo: Antonio Vela, Raúl Valdez, Julio César Sarapura, Nemesio Gómez, Marcelo Wowk, Alejandra Oliveras, Marcelo Guaymás, Jorge Hernáez, Francisco Rojas, Lucas Subirats, Graciela Flores, Manuel Guerrero, Néstor Gómez, Ángel Cerdán, Alberto Colella, Emanuel Ramos, Jesús Flores, Oscar "Mula" González, Franco Rufino, Omar Lanuza y Darío Colchar.

Mientras que los deportistas galardonados con el Cóndor de Plata serán los siguientes. Atletismo: Santiago Fernández. Trail: Adrián Gaspar. E-sports: Lucas Garay. Automovilismo: Matías Clapier. Karate: Tahiel Audamás. Pádel: Lucas y Nicolás Farfán. Hándbol: Alberto Rodríguez. Ajedrez: Eduardo Robledo. Fútbol femenino: General Belgrano de Tilcara. Fútbol infantil: Hugo Sánchez. Fútbol quebradeño: Unión Deportiva Maimará. Fútbol profesional: Francisco Maidana. Natación: Amaya Simón. Golf: Oscar "Cacho" Abraham. Ciclismo: Máximo Gómez Ortuño. Gimnasia de trampolín: Santiago Ferrari. Triatlón: Rodrigo Burgos. Judo: Marcelo Torres. Pesas: Fátima Chungara. Boxeo: Alfonso Irigoytía. Patín artístico: Francisco Torena. Vóley: Camila Hiruela. Básquet: Oscar "Chispa" Vaquera. Hóckey: Marco Cuadri. Rugby: Justino Rey Campero. Tiro: Nicolás Clady. Karting: Adolfo Serna. Mountain bike: Agustina Apaza. Tenis: Josefina Miranda. Tenis de mesa: Daniela Zapatero. Fútbol local: Carmen Galán. Taekwondo: Mateo Bordiga.

En tanto, los periodistas distinguidos serán Claudio Serra (San Salvador de Jujuy), Gonzalo Vilte (Tilcara), Samuel Rentería (Perico) y Sergio Lugo (San Pedro). El reconocimiento a la trayectoria deportiva será para el destacado exciclista local, Juan Francisco Catacata. También los dirigentes tendrán su merecido reconocimiento: Marcelo Burgos (director de Deportes de la municipalidad de Tilcara), Adrián Montalvo (presidente de Comercio), Álvaro Zenteno (presidente de Los Perales), Daniel Guevara (coordinador del vóley de Gimnasia), Sebastián Casasco (presidente de Unión Jujeña de Padel), Gustavo Lamas (Federación Jujeña de Básquet), Hugo Peñaloza (presidente de Luján) y Mario Cortez (dirigente-entrenador Asociación de Karate).

Por su parte, las autoridades distinguidas por el Círculo serán el gobernador Carlos Sadir; el ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García; secretario de Deportes, Luis Calvetti e intendente de Tilcara, Sonia Pérez.