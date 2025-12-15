Doctor Jorge Pasquini López, filántropo poco conocido

En las personalidades que hicieron un aporte importante para Jujuy, tuve en mis manos el testamento otorgado por acto público por el doctor Jorge Pasquini López, quien a los setenta y un años, el día 12 de septiembre del año 1967, dispuso de todos sus bienes donarlos con una generosidad increíble. Lo que hoy corresponde brindar un recuerdo y reconocimiento dado que su accionar demuestra valores importantes para nuestra provincia.

Nació en Salta el 31 de diciembre del año 1896 y por ser soltero sin descendencia natural tal como lo expresara, resolvió disponer de su propiedad no solo a favor de sus familiares sino al Estado, a otras instituciones y a los más necesitados.

Desde el momento que su familia decidió vivir en Jujuy, realizó sus estudios primarios. Luego ingresó a estudiar en el reconocido y prestigioso Colegio Nacional "Teodoro Sánchez de Bustamante". Con su título de bachiller, y ante su inclinación por el derecho, cursó sus estudios universitarios hasta recibirse de abogado. En poco tiempo finaliza su carrera de abogado y por sus méritos le otorgaron el premio de honor con altas calificaciones. Sus compañeros y profesores no dudaron que el mejor reconocimiento al trabajo y dedicación sería para Pasquini López.

Al volver a Jujuy comenzó a trabajar como abogado, pero al poco tiempo deja su profesión y comenzó a administrar sus bienes. Por su accionar logra en todos los ámbitos que actuó desempeñarse con rectitud y honradez ejerciendo cargos públicos notables.

Fue elegido diputado provincial dejando su impronta en libros y proyectos que fueron en ese momento de enorme utilidad. Las anotaciones o síntesis marginales, o el "Código Civil Anotado" como sus trabajos referidos al derecho constitucional argentino y organizaciones futuras fueron motivo de consulta por funcionarios en cada momento. El proyecto "sobre interpretación del federalismo argentino y explotación sobre las minas en la Provincia" fueron reconocidos inmediatamente. Sus escritos sobre interpretación en el marco legal sobre el dominio del suelo y minas fueron inmediatamente tomados en cuenta y apoyados por los legisladores.

El Diccionario de Jujuy detalla la preocupación del doctor Pasquini ante el problema económico en ese entonces y hace notar con porcentajes las utilidades que tenía la Provincia. Le dio motivo para requerir al Gobierno el apoyo para que los trabajadores tengan una vivienda digna. Otra de sus preocupaciones fue analizar la inamovilidad de los que trabajaban en la administración pública evitando así la precariedad en las actividades.

CASONA QUE FUE DEMOLIDA | DEBIÓ SER RESIDENCIA DE LOS GOBERNADORES.

Si bien su accionar se hizo silenciosamente la sociedad de ese entonces lo reconoce como un hombre que estuvo al servicio de los más necesitados. Así deja en su testamento al disponer de sus bienes.

Decide, además, de dejar bienes a sus familiares, otras entidades y el Gobierno serán beneficiarios. Así, a la Federación Gaucha Jujeña deja una fracción de tierra muy cercana de su residencia en Alto La Viña donde se construye con los años la sede que hoy es disfrutada por sus socios donde se realizan las reuniones más importantes de los hombres dedicados a trabajos de campo.

El Club ABA (taller de ajedrez que es un centro especializado en la enseñanza práctica del ajedrez) tiene sus beneficios dejando una valiosa propiedad en calle Necochea entre calles San Martín e Independencia. Allí es donde también los deportistas encuentran un espacio para sus reuniones y proyectos. En el caso particular de estas dos entidades dispone dejar dinero en efectivo para sus necesidades. También donó terrenos (hoy Sociedad Rural).

Entre otras disposiciones no puede dejar de mencionarse cuando deja al Estado Provincial su vivienda para residencia de los gobernadores exclusivamente. Queda el inmueble con todos los muebles, enseres, con una extensión de aproximadamente dos hectáreas. Lamentablemente con el tiempo la vieja casona que fuera la casa de Pasquini López ya no existe como tampoco los fines establecidos. Hoy es el Museo Lola Mora.

Al Estado Provincial deja un monumento al general Belgrano para ser ubicado en las cercanías del hotel Alto La Viña pidiendo sea ubicado en la entrada principal de la Casa de Gobierno. Otro de sus actos de disponibilidad que tampoco se cumplió por motivos que no se conocen.

Pero entre tantos bienes el tema de los más necesitados fue su preocupación y así deja el cincuenta por ciento de sus bienes a los pobres domiciliados en la zona del Alto La Viña que residen entre el río Chijra y el arroyo Higuerillas. No solo establece el porcentaje que dispone en sus bienes, sino que menciona la cantidad de un máximo de cien pobres que figuran en el último padrón electoral impreso por el Gobierno de la Provincia.

Pensó y así lo deja asentado quienes serían las personas que hagan cumplir su decisión y así lo designa al obispo de Jujuy, a monseñor Germán Mallagray, y al escribano mayor de Gobierno.

Al fallecer Pasquini López, el obispo José Miguel Medina con el patrocinio del doctor Julio Domingo Frías abren la sucesión disponiendo que el señor juez interviniente pida informes sobre los fondos existentes en diversas entidades bancarias y a la Dirección de Inmuebles.

Para evitar conflictos posteriores el obispo pide que se practique un inventario de los bienes muebles que deja el doctor Pasquini López.

No puede dejar de mencionarse la actitud de apoyo al más necesitado que tuvo el doctor Pasquini López.

Presencié en diversas oportunidades en vida de esta personalidad, encontrarlo durante la semana en la confitería La Royal ubicada en calle Belgrano entre Lavalle y Necochea compartiendo el desayuno con los conocidos por "canillitas" que fueron menores que vendían diarios.

Qué mejor homenaje hoy que reconocer a otra personalidad con características tan especiales dejando sus bienes con desprendimiento y humildad. (Autoría Fernando Zurueta).