Amra cuestiona validez en las elecciones del Colegio Médico

Un grupo de profesionales vinculados a la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) presentó una denuncia ante Fiscalía de Estado por presuntas irregularidades en el proceso electoral del Colegio Médico de Jujuy. El planteo cuestiona el accionar de la junta electoral y la proclamación de una sola lista como ganadora, luego de que otras dos fueran excluidas de la contienda.

Según manifestaron los denunciantes, a diferencia de elecciones anteriores, en esta oportunidad no se otorgó el plazo de 72 horas previsto para subsanar observaciones administrativas. Esta situación impidió que dos listas pudieran corregir errores formales, quedando como única lista habilitada la denominada Verde.

En ese marco, el secretario general de Amra Jujuy, Rubén Camaño, indicó que se realizaron todas las presentaciones legales correspondientes ante Fiscalía de Estado, aunque hasta el momento no hubo una definición. "Amra tiene territorialidad tanto en el ámbito público como en el privado. En este último, desde hace dos meses venimos trabajando para conformar una lista que pudiera participar de las elecciones del Colegio Médico, una institución con más de 40 años de antigüedad y una conducción que se mantiene desde hace más de 15 años", expresó.

Camaño sostuvo que el objetivo del gremio es mejorar las condiciones laborales de los médicos del sector privado y aseguró que la lista impulsada por Amra fue presentada "en tiempo y forma".

Por otra parte, detalló una serie de situaciones que, según afirmó, vician el proceso electoral. Entre ellas mencionó la exigencia de estar al día con el pago de cuotas, cuando el Estatuto del Colegio Médico -en su artículo 10- establece que la inhabilitación solo corresponde ante una deuda de tres cuotas. También señaló inconsistencias en las fechas del cronograma electoral, al indicar que se emitió una resolución que fijaba las elecciones para el 13 de octubre, cuando la fecha correcta era el 13 de noviembre.

Asimismo, denunció irregularidades en el padrón electoral. Indicó que se entregó inicialmente un padrón desactualizado, que el padrón definitivo fue remitido con días de retraso y que la recepción de la documentación de la lista Naranja de Amra no se realizó a través del Tribunal Electoral, sino por intermedio de una letrada.

Otro de los puntos cuestionados es la falta de publicidad del proceso electoral. Según señaló, no se publicaron edictos ni en medios gráficos ni en la página oficial del Colegio Médico, lo que habría limitado la participación y la transparencia del proceso. También advirtió que la junta electoral no se renueva desde hace más de diez años.

En relación a la situación institucional, manifestó su preocupación por el estado económico del Colegio Médico, particularmente por el déficit de la clínica de la entidad y la posibilidad de su venta, un tema que genera inquietud entre los afiliados.

Finalmente, Camaño cuestionó la conformación de la junta electoral, al señalar que está integrada por exautoridades del Colegio. "Es el mismo tribunal desde hace diez años y presenta vicios de nulidad absoluta. Algunos de sus integrantes fueron expresidentes, por lo que entendemos que el fallo estaba direccionado", sostuvo.