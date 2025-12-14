25°
15 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
DEPORTE COMUNAL
DEPORTE RECREATIVA
LIGA PROFESIONAL
Cena Blanca 2025
Investigación Penal Preparatoria
futbol de italia
El Lobatón
El Carmen
San Pedro
Monterrico
EL CLIMA EN JUJUY

El lunes inicia con alerta amarilla por lluvias y tormentas

El SMN anticipa que rige un alerta amarilla para el comienzo de la semana con precipitaciones del 70% de probabilidad.

Domingo, 14 de diciembre de 2025 21:19

Luego de un fin de semana caluroso en la provincia, el pronóstico del clima anticipa un inicio de semana con alerta amarilla por lluvias y tormentas.

El alerta rige para las localidades de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Zona baja de Doctor Manuel Belgrano, Zona baja de Tilcara.

El lunes 15 de diciembre se espera una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 23°C, con probabilidad de tormentas fuertes durante la madrugada, y por la tarde se anticipan lluvias aisaldas.

 

Para el día martes el SMN prevé un leve ascenso de la temperatura, con 26°C de máxima y 16°C de mínima con cielo parcialmente nublado sin probabilidad de chaparrones. 

En la mitad de semana la mínima será de 15°C y máxima de 26°C con cielo parcialmente nublado. El día jueves la mínima será de 17°C y máxima de 30°C 

El cierre de la semana presentará temperaturas entre 19°C y 32°C, con cielo parcialmente nublado

Desde el organismo meteorológico recomiendan a la comunidad mantenerse informada ante posibles nuevas alertas por tormentas.

