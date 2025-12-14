25°
15 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Julián y Emilia enternecieron las redes

Las fotos generaron miles de likes, comentarios de cariño y hasta Messi "reposteó" las imágenes de la feliz pareja.

Domingo, 14 de diciembre de 2025 20:59

El futbolista de la Selección Argentina, Julián Álvarez compartió en sus redes una dulce imagen junto a su novia Emilia Ferrero, quien está transitando el último tramo del embarazo.

“Ya falta poco para el debut de Amadeo en este gran equipo. Te esperamos con mucho amor”, escribió el delantero acompañando la postal.

En las imágenes se puede ver a Álvarez y Emilia vestidos con remeras blancas y jeans junto a su mascota, la cual tiene un largo pelaje blanco que combina con la estética que quisieron mantener.

Las fotos generaron una ola de reacciones: miles de likes, comentarios de cariño y hasta Messi reposteó las imágenes de la feliz pareja en la dulce espera de su primer hijo.


 

