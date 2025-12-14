Una Navidad especial desde "Somos Campeones"

Con la premisa puesta en que corazones solidarios se unan para regalar una sonrisa a los pequeños del Remanente 1 Mza. 5, Lote 24 de Alto Comedero, es que desde el merendero "Somos Campeones" crearon una campaña para apadrinar un niño en Navidad.

Carla Torrez es la referente de este espacio de contención que busca hacer realidad las ilusiones de los niños que asisten cada día, ya que es un nexo operativo entre las instituciones y la comunidad barrial. "La idea es que cada integrante del merendero tenga su regalito, para esto; ellos le escribieron su cartita a Papá Noel y la persona que quiera apadrinar se encarga de hacer el presente. Ellos piden que sus familias sean felices y si es posible algún juguete pequeño, no piden cosas exageradas", explicó.

OBSEQUIO PARA COMPARTIR | PANES DE NAVIDAD HECHOS CON AMOR.

El trabajo social del merendero es permanente. Una tarde a la semana, se sirve arroz con leche, anchi, mate con caseritos y/o chocolatada con panes de leche que son los favoritos.

"Nosotros sabemos de las necesidades que hay porque, actualmente, la falta de trabajo se siente mucho y aunque somos amateurs, confiamos en nuestros saberes y hacemos emprendedurismo para salir adelante, junto a la colaboración de la gente que nos ayuda", expresó Torrez acerca de la experiencia que le permitió compartir entre los años 2023 y 2024.

CHOCOLATADA CON CASERITOS | CADA NIÑO SE LLEVA SU RACIÓN EN LAS TARDES.

Es que gracias al taller de pizzas y pastas caseras, arrollado de pollo, pan dulce de Navidad, maicenas y bizcochuelos; la referente logró capacitar a las familias y, de esta manera, aportar su granito de arena.

"En todo el año hacemos actividades, en las vacaciones de invierno vamos al teatro, viajamos en el tren solar, fuimos al balneario municipal de El Carmen y visitamos el estadio '23 de Agosto', donde nos invitaron a presenciar el partido dos veces y, como las dos veces ganaron, nos dijeron que somos cábala", reveló la presidente del espacio que cuenta con la ayuda genuina de los padres.

CORTE DE CABELLO GRATIS | UN SERVICIO DESTINADO PARA LOS PEQUEÑOS QUE LO PRECISAN.

Más de cuarenta niños, hasta los quince y dieciséis años llegan para alimentarse, además de los adultos mayores que necesitan afecto. "Tenemos un ropero comunitario donde vamos viendo de acuerdo a la necesidad, qué tenemos y colaboramos con ropa o de alguna manera como mediante los cortes de cabello gratis", destacó la encargada de "Somos Campeones" que propicia la tarea en red totalmente desinteresada y perseverante, aun a pesar de las dificultades. "Para el 9 de julio hicimos un locro y cuando tenemos que hornear panes, nos prestan un horno de barro. Entre todos hacemos", finalizó.