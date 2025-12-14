Seis heridos luego de un choque frontal en la ruta 9

Seis personas resultaron heridas tras un choque frontal en la ruta nacional N° 9, a la altura del paraje Corte Azul, de la localidad de Bárcena. Tuvieron que ser asistidas por el personal del Same en el lugar del hecho, sin tener que ser trasladadas a algún hospital cercano o de la capital provincial.

Eran cerca de las 8.30 de ayer cuando se alertó a las fuerzas de seguridad acerca de un siniestro vial en el carril norte-sur de la ruta 9, en cercanías de Bárcena.

Por esa razón, minutos después de las 9 arribó una comisión policial al lugar señalado. Allí se encontraron con una camioneta marca Toyota Hilux y un auto chocados de frente en la banquina del carril contrario.

Como consecuencia del siniestro vial, fue necesaria la intervención del Same de Volcán y de la capital provincial que se encargó de la asistencia al único ocupante de la camioneta, un hombre domiciliado en la ciudad capital. También fueron atendidas las cinco personas que viajaban en el otro rodado, todas oriundas de la localidad de Maimará, quienes circulaban en sentido sur-norte.

Si bien no fue necesario el traslado de ninguno de los seis lesionados, trabajó en el lugar Criminalística para conocer las causales del siniestro vial. Al mismo tiempo, los integrantes del cuartel de Bomberos Voluntarios de Maimará colaboraron en la atención de emergencia de los seis heridos y en el resguardo de la zona para prevenir otro siniestro.