Se cumplió ayer un año de la anulación de las elecciones

Ayer, referentes de la lista Naranja se reunieron en la sede gremial de calle La Madrid al cumplirse un año de AC del gremio docente Adep. La situación se arrastra desde el 13 de diciembre de 2024, cuando la Junta Electoral de aquel momento resolvió suspender el proceso eleccionario, pese a que -según las actas de escrutinio-la lista Naranja se imponía con un amplio respaldo.

Desde aquel momento, el conflicto se mantuvo abierto y sin resolución. Durante el último año se sucedieron diversas acciones por parte de sectores disidentes, entre ellas la instalación de una carpa frente a la sede gremial para custodiar los votos, cartelazos y presentaciones formales ante la Secretaría de Trabajo. En ese sentido, Guillermo Duarte, referente de la lista Naranja, manifestó en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "hoy estamos cumpliendo lamentablemente un año de la acefalía", y recordó que la Junta Electoral anuló las elecciones "cuando según las actas del escrutinio la lista Naranja estaba siendo ganadora con un rotundo acompañamiento". "Fue mejor anular las elecciones y no contar todos los votos", sostuvo.

Duarte remarcó la necesidad de fortalecer la democracia sindical y cuestionó la falta de respuestas de los organismos competentes. "Hasta el día de la fecha no se soluciona el problema, pese a las diversas presentaciones que se hicieron. Hay una complicidad entre quienes estuvieron y quienes tienen que resolver, como la Secretaría de Trabajo, que ya debería haberse expedido de manera favorable o no", afirmó, denunciando además prácticas que, según indicó, violentan la democracia sindical.

Desde la Lista Naranja aseguraron que continuarán defendiendo los derechos del colectivo docente. "Integramos una lista pura y transparente, con caras nuevas que nunca nos dejaron asumir. Vamos a seguir de pie", expresó Duarte.

El dirigente también advirtió sobre las consecuencias que tuvo la falta de conducción gremial. "La docencia perdió mucho este año. Perdimos desde lo físico, a dos compañeras que murieron en el lugar de trabajo y sin un gremio que pudiera convocar a un paro en defensa de esa situación", lamentó. A ello sumó el impacto emocional, señalando que muchas docentes debieron solicitar licencias psiquiátricas por razones de salud.

La acefalía de Adep también impidió la participación del gremio en la mesa paritaria durante todo el año. "Perdimos la representación para discutir salarios y condiciones laborales. El gobierno viola la ley paritaria y lo que hay son imposiciones salariales del 1% o 2% en cuotas, mientras los funcionarios se aumentan porcentajes mayores", denunció.

Respecto a la Junta Provisoria, Duarte sostuvo que su conformación viola el estatuto del gremio. Indicó que se invocó el artículo 62, que prevé la remoción de una comisión directiva, "cuando en ese momento no había una comisión para remover". Además, recordó que se prometió un llamado a elecciones en un mes, plazos que nunca se cumplieron.

Según explicó, hace una semana pasada la Junta Provisoria eligió a puertas cerradas a una nueva Junta Electoral. "Hubo un congreso sin quórum, están las filmaciones, y aun así se eligió una junta que responde a una sola línea. No hay democracia ni garantías", aseguró. Agregó que no se difundieron los nombres de sus integrantes ni de su presidente, y que el llamado a elecciones recién se proyectaría para febrero, lo que mantiene a la docencia en un escenario de incertidumbre.

Finalmente, Duarte envió un mensaje al conjunto del sector en el cual "no debemos bajar los brazos en esta lucha. La docencia necesita recuperar su gremio y su representación".