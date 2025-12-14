Planta de chacinados y deshidratados

En Abra Pampa el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, puso en funcionamiento el Establecimiento de elaboración de chacinados y deshidratados de carnes, verduras y frutas, con el cual fortalecerá la producción ganadera, dinamizará la economía y abrirá nuevos mercados fuera de la región.

El proyecto fue impulsado por el organismo provincial a través de la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca de Pozuelos - Codepo a cargo de Félix Pérez (secretario de Coordinación de Agencias de Desarrollo), representando un gran avance para la actividad ganadera de altura y en principio para otras regiones en cuanto a la producción agrícola.

FÉLIX PÉREZ

El ministro de Producción, Juan Carlos Abud Robles encabezó su habilitación junto a Pérez acompañados de los comisionados municipales de Rinconada y Puesto del Marques, Gerardo Alanoca y Ariel Cussi, respectivamente; el intendente abrapampeño Ariel Machaca y las diputadas provinciales Agustina Guzmán y Patricia Ríos.

La planta permitirá que la producción local pueda comercializarse en todo el país con trazabilidad, calidad e inocuidad garantizada, beneficiando directamente a más de 750 productores ganaderos de las 24 comunidades de la Cuenca de Pozuelos en la Puna jujeña.

RECORRIDO | AUTORIDADES SE INTERIORIZAN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO.

Los productos elaborados como chorizos y salames de llama y de cordero, charqui, escabeches y arrollados, resaltan la identidad de la región, su tradición y el valor de la carne de camélidos y ovinos, fortaleciendo una cadena productiva que crece con innovación y raíces jujeñas.

Al acto, fue invitado el intendente de Aguas Calientes, Gregorio Mamani para sumarlo al proyecto y a través de un convenio, proveer de producción agrícola en gran cantidad para su deshidratado, debido que en su zona la actividad agrícola se registra todo el año.

"Empezaremos a manipular con responsabilidad los alimentos para que puedan ser degustados con todo su sabor puneño", destacó Pérez. Y anunció que además de elaborarse los productos se capacitará a la comunidad para que pueda emprender y mejorar su situación económica.