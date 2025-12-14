24°
Mesa nacional UCR

La UCR "apuesta a la gestión y al federalismo"

"Somos un partido con compromiso y visión de futuro".

Domingo, 14 de diciembre de 2025
AUTORIDADES | JORGE RIZZOTTI Y MARIO PIZARRO.

El presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical de Jujuy, Jorge Rizzotti, junto a Mario Pizarro, presidente de la Convención Provincial, y referentes del radicalismo jujeño, participó del acto de asunción de las autoridades del Comité Nacional de la UCR.

Rizzotti destacó la relevancia de la llegada de Leonel Chiarella a la presidencia nacional del partido. "Casi por unanimidad elegimos desde todo el país una figura que sintetiza la representación del radicalismo argentino joven, con liderazgo y probada experiencia de gestión", señaló.

"Chiarella es una gestión activa y efectiva en Venado Tuerto, una ciudad de Santa Fe que enfrenta desafíos complejos y conflictos como el narcotráfico, donde fue reelecto con más del 80% de los votos, porque gestiona y no teme los problemas".

Como autoridades partidarias provinciales "vivimos un gran momento el viernes, compartimos un encuentro del radicalismo representado en sus valores y visión, que da cuenta de lo que es la UCR en la Argentina", afirmó.

Luego destacó que María Inés Zigarán, diputada nacional por Jujuy, quien ahora lo acompaña en el bloque Provincias Unidas en Diputados de la Nación, integrará la Mesa Nacional de la UCR en el rol de vicepresidenta tercera "donde desarrollará un buen trabajo".

Asimismo Rizzotti puso en valor la estructura territorial de la UCR: "Somos un partido con más de 500 intendentes en el país que gestionan con compromiso y visión de futuro; en Jujuy, estamos cumpliendo este mes 10 años de haber empezado un camino de transformación profunda y hoy somos una provincia viable. El encuentro del viernes para la asunción de nuevas autoridades nacionales puso en valor la estructura humana de la UCR, que está y hace en todas las provincias".

 

