Jujuy Básquet visita a Fusión Riojana esta noche

Jujuy Básquet visita a Fusión Riojana en partido correspondiente a la décima fecha de la Conferencia Norte de LaLiga Argentina. Las acciones serán controladas por Sergio Tarifeño, primer juez, Martín Pietromonaco, segundo juez, y Roberto Smith el Comisionado Técnico.

Los "cóndores" llegan de ganar los últimos dos partidos, en Córdoba ante Bochas Sport y en casa, lo que fue la última presentación del año, ante Colón de Santa Fe, y con mejoras en la producción, por lo que buscarán mantener el juego frente al local y el martes contra Amancay en la misma provincia.

A la hora de analizar el partido ante los riojanos, Guillermo Tasso destacó que "son los dos equipos de cuidar, son diferentes estilos, un estilo más seteado el de Amancay, el otro un poco más vertiginoso, que es el que por ahí nos puede poner un poco en aprietos".

Sin embargo el técnico de Jujuy Básquet recalcó que "nosotros ya tenemos por dónde ir en La Rioja vamos a trabajar para eso, la planificación del partido se hace en horas amén que conocemos como es el juego de cada uno", y agregó "tenemos que ir y hacer nuestro básquet, trabajar cada partido como lo venimos haciendo".

Son los últimos dos partidos, por eso la idea es terminar ganando, para ello tienen que trabajar cada cuarto con la misma tesitura que tuvo en la victoria ante el "sabalero" el jueves por la noche "este equipo está armado para eso, para que al que le toca entrar, tiene que rendir, y me pone muy contento porque aparecieron diferentes actores en distintos momentos, entonces eso a mí me deja tranquilo porque todos están enfocados", sostuvo.

Y eso que el cierre ante los santafesino se quedó sin el capitán Bruno Conti sumado a la lesión de Juan Marini, tuvo un corte en el ojo que no le permitió volver al juego, por lo que "tuve que reorganizar un poco la quinteta con dos bases ahí en medio de improvisación y salió bien".

Por otro lado, se le consultó al entrenador de los "cóndores" sobre los errores no forzados que tuvo el equipo, reconoció que "si", no obstante opinó que "me parece que el equipo está muy bien para reponerse en esos errores, o sea, no es algo que a mí me preocupa".

Contó que "en todos los partidos hay errores no forzados para el rival, yo lo que quiero es que se destaque del equipo la actitud y el temple que tiene para volver de esos errores, creo que eso es lo mejor que tiene el equipo, lo hicimos en Córdoba, lo hicimos en la gira, porque hicimos un mal partido el primer juego, el segundo juego mejoramos muchos aspectos y el tercero mejoramos más aspectos, fundamentalmente el defensivo contra Bocha", finalizó Guillermo Tasso, el técnico de Jujuy Básquet.

Juegan las semis de la Capitalina

Hoy desde las 11.30 comienzan a desarrollarse las semifinales del torneo "Walter Nasif" de básquet femenino en todas las categorías en el estadio "Federación". En U14 juegan Deportivo Luján frente a San Martín. A las 13, la otra semifinal entre Atlético Gorriti y Club Independiente.

A las 14.30 la semifinal en U16 Independiente se cruza con Luján y a las 16, San Martín con Club Gorriti.

En mayores, la semifinal será a las 17.30 entre San Martín con Luján y completan a las 19, Independiente con Gorriti.