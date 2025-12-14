Izquierda al Deliberante local

En el Concejo Deliberante de esta ciudad y durante la segunda sesión especial, prestó juramento como concejal Sol Melina de Lourdes Doguino, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, en remplazo de Keila Zequeiros (quien renunció a sus últimos dos años de gestión y es Doguino su primera suplente).

La sesión fue encabezada por el presidente del parlamento municipal Gastón Millón, acompañado por el secretario Parlamentario, Jorge Beller y la secretaria Administrativa, Virginia Llapur.

En el transcurso de la sesión, se conformó la comisión de Juicio Político, Juris, Reclamos, Peticiones y Poderes, encargada de certificar la validez de los títulos presentados para avanzar con la toma de juramento.

Finalizada la sesión, Lourdes Doguino declaró que "se viene una etapa importante, donde la Izquierda va a representar a mucha juventud, mujeres y a la educación. Todos los reclamos van a estar fortalecidos, los que se expresan en las calles también van a ser representados".

Además avizoró para su gestión "continuar con la agenda del bloque, porque dentro de un mismo partido compartimos un proyecto que justamente lo fortalecemos, tanto en el Concejo como en la Legislatura".

Por último anticipó que "personalmente me interesa mucho lo que es la cultura y la educación, así que seguramente trabajaré por ese lado".

El bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores en el Deliberante capitalino, continuará integrado por los ediles Doguino y Zequeiros manteniendo la oposición a la gestión del intendente Raúl Jorge y una crítica observación sobre su gestión.