PERICO

Anticipan la Expo Nacional sobre Seguridad Industrial

Se realizará en la ciudad de Perico y es organizado por el Colegio Profesionales en Higiene y Seguridad.

Domingo, 14 de diciembre de 2025 00:00
REUNIÓN PREPARATORIA | EN EL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y MODERNIZACIÓN.

En el 2026, Jujuy será sede de la primera Expo Nacional de Seguridad Industrial que contará con la participación de las principales empresas y profesionales del sector.

"Se llevará a cabo a mediados del próximo año en la ciudad de Perico y es organizada por la Comisión Fundadora del Colegio de Profesionales en Higiene y Seguridad de nuestra provincia", lo adelantó el secretario de Producción e Industria de la Municipalidad de Perico, Martín Miguel Llanos.

Tras una reunión mantenida recientemente con la ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina, y la secretaria de Innovación Alejandra Mollón, dónde las autoridades de la entidad de profesionales, Gustavo Quiroga y Walter Cruz, presentaron sus proyectos sobre seguridad para la provincia.

"En un contexto donde la seguridad se ha convertido en un tema central para empresas y organizaciones de todos los sectores, contar con un espacio de estas características resulta imprescindible", destacó Llanos.

"Desde el municipio estamos acompañando la organización del encuentro, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo del sector, la profesionalización de la seguridad y el impulso a espacios que promuevan innovación", aseguró el funcionario.

 

