Directora del Ballet Salta condenada a diez años de prisión por abusar de su nieto

Este viernes se dio a conocer la sentencia a la directora de Ballet Salta , Marina Jiménez y su marido quienes fueron acusados de haber abusado a su nieto cuando era menor y se trató de uno de los casos más impactantes de los últimos años respecto a la cultura provincial.

Aníbal Jiménez, padre de la víctima, confirmó la condena y expuso que desde un comienzo le creyó a su hijo y lo acompañó en el proceso de pericias, toma de declaraciones ya audiencias.

La denuncia fue radicada en junio de 2022 en la Ciudad de Buenos Aires por la propia víctima, quien sostuvo que, a partir de los 10 años, y hasta los 17, sus abuelos abusaron de él cuando se quedaba a dormir en su casa en Salta. Y en otras ocasiones en la ciudad de La Plata según quedo escriturado en la denuncia.

Ante tal espantosa situación el Ballet Salta emitió un comunicado oficial luego de que se conociera la sentencia judicial.

El Ballet Salta explicó que la sentencia aún no es firme, ya que se encuentra en proceso de apelación, y que, por lo tanto, Jiménez continúa eximida de prisión mientras se resuelven los recursos legales correspondientes. "Es importante aclarar que, conforme a la legislación vigente, esta sentencia no se encuentra firme, estando a la espera de los fundamentos correspondientes", indicó el comunicado.

A pesar de la controversia que ha desatado la noticia, el Ballet Salta reafirmó su respeto por el funcionamiento de la Justicia y destacó su compromiso con la transparencia, sin hacer comentarios sobre el veredicto o aspectos vinculados al proceso judicial en curso. Además, se comprometió a seguir adelante con sus actividades culturales, adaptándose a las circunstancias y respetando los procedimientos legales establecidos.

Por otro lado ambos acusados seguirán en libertad hasta que la condena quede firme. No se informó si la pena será de cumplimiento efectivo.