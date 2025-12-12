25°
Turismo en Jujuy

El desafío es tonificar la actividad

Elogió una vez más la gestión del ministro Federico Posadas.

Viernes, 12 de diciembre de 2025 00:00
PATRIMONIO | SADIR DURANTE SU APARICIÓN DIGITAL EN EL ANUARIO.

El gobernador Carlos Sadir también generado por IA cierra el audiovisual: "Jujuy demostró que cuando se trabaja en equipo con el sector privado, las comunidades y los municipios el crecimiento no es casualidad, es el resultado de una visión compartida", manifiesta.

Aunque su aparición es breve, dispuso del tiempo necesario para agregar: "Nuestro desafío es seguir fortaleciendo este camino. Diversificando la oferta, cuidando nuestro patrimonio único, y haciendo que cada jujeño sienta orgullo de vivir en una tierra mágica, que recibe a todos los hombres y mujeres del mundo con los brazos abiertos".

Al mandatario provincial le pasaron la invitación para presenciar la exposición, pero no pudo asistir, aunque se lo esperó hasta último momento no pudo ser posible. Su interés por la actividad en beneficio de la provincia es alto, en todo momento expresó el liderazgo que tiene Jujuy entre los turistas, además de elogiar la gestión del ministro Federico Posadas y de Diego Valdecantos.

 

