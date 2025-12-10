Netflix presenta el tráiler de Avatar: La leyenda de Aang temporada 2

Netflix presentó el primer teaser oficial de Avatar: la leyenda de Aang temporada 2, junto con un set de imágenes que confirman uno de los momentos más esperados por los fans: la llegada de Toph Beifong.

El avance fue difundido este miércoles en las redes sociales de la plataforma. Con el video, la producción live-action le asegura a los fans del clásico animado de Nickelodeon que no le han bajado el nivel a los impresionantes efectos visuales que destacaron en su primera entrega.

El punto de partida

La primera temporada de la adaptación, estrenada en 2024, presentó a Aang (Gordon Cormier) quien despierta tras pasar un siglo congelado, y descubre que la Nación del Fuego ha desatado una guerra que amenaza con destruir el equilibrio del mundo.

Acompañado por Katara (Kiawentiio) y Sokka (Ian Ousley), el joven Avatar comenzó su entrenamiento elemental y se adentró en los territorios clave para comprender el conflicto.

Los episodios iniciales mostraron su aprendizaje del agua bajo la guía de Katara y su paso por el Reino Tierra. Se vio además a las versiones live-action de la princesa Azula (Elizabeth Yu) y del temible Señor del Fuego, Ozai (Daniel Dae Kim).

La temporada culminó con una victoria amarga: Aang, Katara y Sokka lograron salvar a la Tribu Agua del Norte de la invasión, pero la guerra continuaba avanzando.

El teaser de la temporada 2

El avance comienza mostrando el paisaje del Reino Tierra y un temblor que crece hasta que se revela a Toph Beifong, interpretada por Miya Cech, quien hace su debut en la serie live-action.

En la historia de Avatar, Toph es una niña ciega, prodigio en el control de la tierra, cuya habilidad para sentir vibraciones le permite desarrollar un estilo de combate único. Aunque otros la subestiman por su tamaño y discapacidad, se convierte en una de las integrantes más poderosas y carismáticas del equipo.

Las primeras imágenes también muestran a Aang, Katara y Sokka iniciando una nueva misión tras la batalla en el Norte: convencer al esquivo Rey Tierra de unirse a la lucha contra Ozai.

En esta segunda entrega, Aang deberá dominar el segundo de los cuatro elementos y es precisamente Toph quien se convertirá en su maestra de Tierra Control.

La trama también seguirá explorando la persecución de Azula, quien en los episodios animados de esta etapa gana protagonismo como la antagonista más calculadora del canon.

Asimismo, la tensión entre hermanos —Azula, Zuko (Dallas Liu) y la compleja figura de Iroh (Paul Sun-Hyung Lee)— continuará siendo uno de los ejes dramáticos.

Quiénes regresan y qué nuevas estrellas se suman

La nueva temporada contará nuevamente con Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley y Daniel Dae Kim en los roles principales, además de Elizabeth Yu, Paul Sun-Hyung Lee, Momona Tamada (Ty Lee) y Thalia Tran (Mai).

Entre los nuevos personajes confirmados se encuentran Fei (Madison Hu), Yangchen (Dichen Lachman), las gemelas Lo y Li (Dolly De Leon), Ursa (Lily Gao) y Jeong Jeong (Terry Chen). Esta ampliación del reparto coincide con los personajes introducidos en el arco del Reino Tierra del material original.

Tras el éxito de su primera temporada, Netflix otorgó una renovación doble a la serie de Avatar, lo que llevó a que las entregas 2 y 3 se grabaran de forma consecutiva. La temporada 2 concluyó grabaciones en mayo de 2025 y la tercera, en noviembre.

La showrunner de la segunda entrega es Christine Boylan, quien lidera junto a Jabbar Raisani. Albert Kim, creador y showrunner de la primera temporada, permanece como productor ejecutivo.

El estreno de Avatar: la leyenda de Aang temporada 2 está programado para 2026 a través de Netflix.