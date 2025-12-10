Cuatro películas para disfrutar el fin de semana

La propuesta de cine de este fin de semana en el Cine Julio Lencina (Independencia casi esquina Alberdi) , comienza hoy con la propuesta del ciclo "Nos animamos al Oscar", y dos estrenos para los próximos días.

El ciclo "Nos animamos al Oscar" presenta durante este mes, películas de animación ganadoras de premios Oscar de la Academia de Hollywood. Hoy se verá "Toy Story 4" de Josh Cooley. El contacto es 3884795861.

Estrenos

Mañana a las 21.15 se estrena "La muerte de un comediante" (foto) de Diego Peretti y Javier Beltramino, y se repetirá el sábado a las 21.15.

Juan Debré es un reconocido actor que ha dedicado su vida a interpretar al héroe de una popular serie de televisión. Cuando le diagnostican una enfermedad terminal, decide desconectarse de todo y huir a Bruselas.

Y el viernes, a las 21.15, se estrena "Oca" de Karla Badillo. Rafaela es una joven monja que pertenece a una congregación precaria, casi extinta. Con Natalia Solián, Cecilia Suárez y Cristel Guadalupe.

La entrada es de $2.800, para jubilados y estudiantes es $1.400, y gratis para personas con discapacidad.

El sábado también, pero a las 19, se presentará "Truman" de Ces Gay, con Ricardo Darín, Javier Cámara, Dolores Fonzi y Eduardo Fernández. dida. La entrada es gratuita.