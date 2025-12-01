29°
1 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Peste Porcina Africana
argentina
Ekel Meyer
Agua potable
Escuela de Minas
Ekel Meyer
monjas españolas
reforma del código penal
Peste Porcina Africana
argentina
Ekel Meyer
Agua potable
Escuela de Minas
Ekel Meyer
monjas españolas
reforma del código penal

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1445.00

3884873397
PUBLICIDAD
Purmamarca

Encuentran un cuerpo en la orilla del río Purmamarca

Una persona de 28 años fue encontrada sin vida cerca del paraje El Molino, sobre la Ruta 52. 

Lunes, 01 de diciembre de 2025 10:33

El viernes por la tarde, alrededor de las 15:30, personal de la Seccional Nº 57 intervino tras el hallazgo de un cuerpo a la orilla del río Purmamarca, en la zona conocida como paraje El Molino, sobre la Ruta Nacional 52.

Según informó el comisario a cargo, transeúntes dieron aviso al observar el cuerpo rodeado de botellas de alcohol, jugos y otros elementos. Inmediatamente, se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación, que ordenó el trabajo de Criminalística y Bomberos en el lugar.

El cadáver fue trasladado a la morgue del hospital de Tilcara, donde el médico policial estableció que la causa del fallecimiento fue asfixia por broncoaspiración, sin que se registraran lesiones externas.

La víctima, de 28 años y oriunda de la zona, fue identificada, aunque sus datos no fueron oficialmente revelados. Las autoridades investigan las circunstancias previas al hecho para determinar los motivos que llevaron a la tragedia.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD