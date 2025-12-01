Encuentran un cuerpo en la orilla del río Purmamarca

El viernes por la tarde, alrededor de las 15:30, personal de la Seccional Nº 57 intervino tras el hallazgo de un cuerpo a la orilla del río Purmamarca, en la zona conocida como paraje El Molino, sobre la Ruta Nacional 52.

Según informó el comisario a cargo, transeúntes dieron aviso al observar el cuerpo rodeado de botellas de alcohol, jugos y otros elementos. Inmediatamente, se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación, que ordenó el trabajo de Criminalística y Bomberos en el lugar.

El cadáver fue trasladado a la morgue del hospital de Tilcara, donde el médico policial estableció que la causa del fallecimiento fue asfixia por broncoaspiración, sin que se registraran lesiones externas.

La víctima, de 28 años y oriunda de la zona, fue identificada, aunque sus datos no fueron oficialmente revelados. Las autoridades investigan las circunstancias previas al hecho para determinar los motivos que llevaron a la tragedia.