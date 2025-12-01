Denunciaron que fueron estafadas por $3,4 millones

Dos mujeres denunciaron estafas por la suma total de 3,4 millones de pesos, en hechos registrados en la ciudad de Palpalá. En ambos casos, fueron víctimas del hackeo de cuentas bancarias.

El primero de los ilícitos sucedió en la ciudad siderúrgica días pasados, cuando por la tarde la denunciante se encontraba en su domicilio y le llegó un mensaje de Whatsapp con una foto de perfil del logo de la empresa que presta el servicio eléctrico en la provincia de Jujuy.

En el texto, le aseguraban que estaban haciendo descuentos en los servicios y para los mismos debía inscribirse para darse de alta.

Minutos más tarde, alrededor de las 14 recibió un llamado de Whatsapp del mismo número. De esa manera la contactó un supuesto operador de la compañía distribuidora de electricidad.

En esas circunstancias, el aparente representante le dio a la denunciante las instrucciones para solicitar un préstamo por el monto de 2,3 millones de pesos desde la cuenta bancaria que es clienta.

Tras esto, la llamada se cortó y con el correr de las horas notó que fue víctima de una estafa, ya que no recibió alguna confirmación con respecto al supuesto beneficio.

Por esta razón, la mujer se dirigió a la Brigada de Investigaciones de Palpalá para realizar la denuncia.

El segundo hecho de estafa también ocurrió en Palpalá, cuando, días atrás, al mediodía, la encargada de la administración de un comercio dedicado al rubro eléctrico de la capital jujeña realizaba sus labores desde su casa.

En ese contexto, la mujer ingresó a la cuenta bancaria del local mediante el homebanking del banco privado con mayor presencia en la provincia.

Así fue cómo detectó una transferencia por la suma de 990 mil pesos realizada desde la cuenta del negocio con destino a una cuenta a nombre de un hombre.

Como consecuencia de este ilícito, la administrativa se dirigió a la Seccional 23° de Palpalá para denunciar lo sucedido aportando los datos de quien recepcionó el envío del dinero.