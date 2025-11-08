Cruzó en rojo y provocó choque

Un automovilista cruzó un semáforo en rojo y chocó contra otro rodado, cuyos ocupantes tuvieron que ser hospitalizados.

Según fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado jueves alrededor de las 6.10 en la intersección de la ruta nacional N°34 y la avenida Tilcara de la ciudad de Libertador General San Martín.

Fue en esas circunstancias que un hombre conducía un automóvil Fiat Estrada cuando colisionó contra un vehículo Renault Logan, en el que se desplazaban dos personas.

Personal del Same se presentó de inmediato y trasladó a una mujer y a un hombre que ocupaban el Renault Logan, al hospital "Oscar Orias" donde fueron diagnosticados con politraumatismos y quedaron alojados en sala de Observación.

Efectivos de la Seccional 11° se constituyeron en el lugar de los hechos y al entrevistarse con testigos del incidente, tomaron conocimiento que el conductor del Fiat Estrada habría cruzado el semáforo en rojo y chocó al otro rodado.

Personal del Seguridad Vial trabajó en el reordenamiento vehicular y efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor para determinar las causales del siniestro vial.