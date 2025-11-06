Las fotos más divertidas de los premios Nikon Comedy Wildlife 2025

Los Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2025 vuelven a sorprender, combinando el humor con un poderoso mensaje ambiental. Aunque el objetivo es reír, el trasfondo es serio: concienciar sobre la conservación del planeta a través de imágenes que muestran el lado más simpático y espontáneo del reino animal.
Fundados en 2015 por los fotógrafos Paul Joynson-Hicks MBE y Tom Sullam, los premios buscan conectar con el público de forma positiva, alejándose de los discursos negativos y pesimistas sobre la crisis ambiental.
''Nuestro mundo es extraordinariamente bello y está interconectado, pero la raza humana hace todo lo posible por sobreexplotarlo. Necesitamos mensajes que inspiren, no solo que alarmen'', afirma Joynson-Hicks. Los ganadores se anunciarán en diciembre y sus obras se expondrán en Gallery@Oxo, en Londres.
¡Vete!
Especie: Águila marina de cola blanca
Ubicación: Hokkaido, Japón
El coro
Especie: León africano
Ubicación: Masái Mara, Kenia
Aaaaaww, mamá
Especie: Gorila
Ubicación: Ruanda
No puedo esperar a ser rey
Especie: León africano
Ubicación: Parque Nacional del Serengueti, Tanzania
El flautista de... los pingüinos
Especie: Pingüino emperador
Ubicación: Islas Malvinas
Un día de pelo estupendo
Especie: Pájaro paraguas
Ubicación: Pantanal, Brasil
Abrazo de batalla
Especie: Varano asiático
Ubicación: Parque Bishan-Ang Mo Kio, Singapur
¡Choca esos cinco!
Especie: Gorila
Ubicación: Ruanda
Cucú
Especie: Elefante asiático
Ubicación: Sri Lanka
Sonríe como si te estuvieran tomando una foto
Especie: Oso pardo
Ubicación: Pueblo de Martinselkonen, distrito de Suomussalmi. Finlandia
Hablar mal
Especie: Leopardo de Sri Lanka
Ubicación: Parque Nacional de Yala, Sri Lanka
Bienvenido al curso de Zen Lemur Yoga
Especie: Lémur de cola larga
Ubicación: Reserva Comunitaria Anja, Madagascar