6 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Tendencias

Las fotos más divertidas de los premios Nikon Comedy Wildlife 2025

Estas fotografías, que se presentarán en una exposición gratuita en diciembre, son más que un simple entretenimiento: son un llamado a la acción para proteger el planeta.

Jueves, 06 de noviembre de 2025 15:48

Los Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2025 vuelven a sorprender, combinando el humor con un poderoso mensaje ambiental. Aunque el objetivo es reír, el trasfondo es serio: concienciar sobre la conservación del planeta a través de imágenes que muestran el lado más simpático y espontáneo del reino animal.

Fundados en 2015 por los fotógrafos Paul Joynson-Hicks MBE y Tom Sullam, los premios buscan conectar con el público de forma positiva, alejándose de los discursos negativos y pesimistas sobre la crisis ambiental.

''Nuestro mundo es extraordinariamente bello y está interconectado, pero la raza humana hace todo lo posible por sobreexplotarlo. Necesitamos mensajes que inspiren, no solo que alarmen'', afirma Joynson-Hicks. Los ganadores se anunciarán en diciembre y sus obras se expondrán en Gallery@Oxo, en Londres.

¡Vete!

Especie: Águila marina de cola blanca

Ubicación: Hokkaido, Japón

El coro

Especie: León africano

Ubicación: Masái Mara, Kenia

Aaaaaww, mamá

Especie: Gorila

Ubicación: Ruanda

No puedo esperar a ser rey

Especie: León africano

Ubicación: Parque Nacional del Serengueti, Tanzania

El flautista de... los pingüinos

Especie: Pingüino emperador

Ubicación: Islas Malvinas

Un día de pelo estupendo

Especie: Pájaro paraguas

Ubicación: Pantanal, Brasil

Abrazo de batalla

Especie: Varano asiático

Ubicación: Parque Bishan-Ang Mo Kio, Singapur

¡Choca esos cinco!

Especie: Gorila

Ubicación: Ruanda

Cucú

Especie: Elefante asiático

Ubicación: Sri Lanka

Sonríe como si te estuvieran tomando una foto

Especie: Oso pardo

Ubicación: Pueblo de Martinselkonen, distrito de Suomussalmi. Finlandia

Hablar mal

Especie: Leopardo de Sri Lanka

Ubicación: Parque Nacional de Yala, Sri Lanka

Bienvenido al curso de Zen Lemur Yoga

Especie: Lémur de cola larga

Ubicación: Reserva Comunitaria Anja, Madagascar

