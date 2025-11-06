Promos eligen Jujuy para su viaje inolvidable

Jujuy se consolida como el destino elegido por una nueva generación de estudiantes para su viaje de pre-egresados. Tras la viralización de los videos de una promoción salteña, ahora se suman más alumnos y son del colegio San Antonio de Tartagal quienes llegan a la provincia, sumándose a esta iniciativa que prioriza los paisajes únicos y la cultura local.

Bajo el usuario @presanan256, la "Promo 26" generó una cuenta regresiva de seis días con creativos videos que incluían bailes y escenas teatrales. La espera culminó este 6 de noviembre, dando inicio a un itinerario que los llevará por las Salinas Grandes, Purmamarca, Humahuaca, Maimará y Tilcara.

El entusiasmo se trasladó a las redes sociales, donde los comentarios de los seguidores se llenaron de apoyo y recomendaciones. “No se olviden de probar las tortillas rellenas de Jujuy”, sugirió un usuario, mientras otros celebraron la elección: “Vendrán a mi cerro y no irán a Bariloche, Jujuy es lo mejor para el turismo” y “La mejor decisión que tomaron y no se van a arrepentir”.

Esta nueva tendencia que siguen impulsando las promos 2026 confirma que el valor del viaje de pre-egresados reside en la experiencia única y el paisaje monumental. Jujuy, con su inmensidad natural y cultura viva, se erige como el escenario perfecto para que la amistad y la aventura se conviertan en un recuerdo imborrable.

