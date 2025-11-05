°
5 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

sesiones extraordinarias
interés municipal
Hospital Garrahan
CFK
Claudia Sheinbaum
Lionel Messi
Fred Machado
Chat GPT
Teatro Mitre
PALPALÁ
sesiones extraordinarias
interés municipal
Hospital Garrahan
CFK
Claudia Sheinbaum
Lionel Messi
Fred Machado
Chat GPT
Teatro Mitre
PALPALÁ

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Doble estreno

Presentan “Libro de quejas” y a la Coral Xibi Xibi

Un encuentro de literatura y canto. Es el primer libro del Taller Literario Miraflores de Alberto Alabí.

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 23:34
AUTORES | DE “LIBRO DE QUEJAS”, PRIMERA PUBLICACIÓN DEL TALLER MIRAFLORES.

Hoy a las 19.30 se realizará un doble estreno en el Centro Cultural “Héctor Tizón” (Hipólito Yrigoyen esquina Junín). Es que se presentará el primer libro del Taller Literario Miraflores; y además se podrá apreciar el primer concierto de la Coral Xibi Xibi.

El libro

CORAL XIBI XIBI | DEBUTA ESTA TARDE EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO.

El Taller Literario Miraflores es dirigido por el escritor Alberto Alabí, desde hace algunos años. El libo que se presenta hoy es el fruto de esos encuentros. Se trata de la primera publicación titulada “Libro de quejas”, y cuenta con textos de los escritores Pablo Pereyra, Mary Giardina, Paca Leiva, Betty Busignani, Silvina San Martín, Fabiana Llapur, Carolina Correa Laspiur, Silvia Zamar, Hugo Pemberton, Octavio Alabí, Sonia Serrano y Pelusa Pellegrini. La presentación del libro estará a cargo del escritor Pablo Baca.

Canto

Enmarca la presentación del libro el primer concierto de la Coral Xibi Xibi, formación integrada por Ana María Cruz, Alejandra Gutiérrez, Carmen Julia Chungara Via, Lidia Ortega, Alberto Gil, Ariel Graneros, Gindalo de Arriba, Julieta Orgaz, Elisa Stella y Alberto Alabí. La entrada es gratuita y está abierta a todo el público.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD