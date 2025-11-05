Detienen a un empresario jujeño acusado de pederasta

Un conocido empresario de 48 años, dedicado al diseño y equipamiento de espacios, se encuentra detenido con prisión preventiva, acusado de haber abusado durante más de dos años a una niña y los investigadores temen que sean más las víctimas.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, El Tribuno de Jujuy accedió al expediente judicial P-24736/2025 que investiga a Oded Kinderman, por la presunta autoría de "abuso sexual gravemente ultrajante".

Durante la primera audiencia imputativa que se celebró hace más de veinte días, Kinderman negó los cargos, pero el fiscal especializado en estos tipos de delitos, lo acusó de al menos siete hechos, que quedaron corroborados en la entrevista a través de Cámara Gesell que se le practicó a la víctima.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que el sábado 4 de octubre, el Juzgado de Violencia de Género dio lugar a una orden de allanamiento en un domicilio de la calle Lamadrid de la capital jujeña, donde Kinderman tiene su comercio dedicado al diseño y decoración de interiores. Allí procedieron al secuestro de distintos aparatos tecnológicos y otros elementos de interés para la causa, pero llamativamente el sujeto no se encontraba y los investigadores sospechan que podría haber sido informado sobre el registro domiciliario ordenado por el juez.

El inculpado de 48 años se hizo presente en la Seccional días después, manifestando desconocer cuál era el motivo de comparecencia ante los requerimientos judiciales y quedó inmediatamente detenido. Lo llamativo de este procedimiento, es que Kinderman se hizo presente sin sus pertenencias ni su identificación, manifestando haber perdido su teléfono celular. En el momento que el hombre era detenido, manifestó a los efectivos policiales que es un hombre muy poderoso, que mantiene estrecho vínculo con funcionarios y con fiscales y que no entregaría su celular a nadie.

Es por eso que como primera medida, el fiscal a cargo de la investigación, Javier Sánchez Serantes solicitó que se analicen las cuentas de las redes sociales del inculpado y de su nube de acceso, para establecer qué contenía en su dispositivo, que se deshizo antes de entregarse a la Justicia.

La misma fuente judicial que fue consultada, le confió a nuestro diario que el perfil psicológico del imputado es la de un pederasta y como siempre se mostró amable y solidario con sus amigos y los hijos de ellos, los investigadores no descartan que podrían haber más niños víctimas de esta persona.

La Justicia jujeña acusó a Kinderman por la presunta autoría de al menos siete hechos de abuso, en contra de una niña que desde que empezaron los ataques en 2023, tenía cinco años.

Se resolvió que el hombre cumpla 45 días de prisión preventiva, pero todavía no fue trasladado a la Unidad Penal Nº 1 del barrio Gorriti de la capital jujeña, permanece alojado en la Seccional 55º del barrio Los Perales.