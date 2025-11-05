Presentan “Libro de quejas” y a la Coral Xibi Xibi

Hoy a las 19.30 se realizará un doble estreno en el Centro Cultural “Héctor Tizón” (Hipólito Yrigoyen esquina Junín). Es que se presentará el primer libro del Taller Literario Miraflores; y además se podrá apreciar el primer concierto de la Coral Xibi Xibi.

El libro

CORAL XIBI XIBI | DEBUTA ESTA TARDE EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO.

El Taller Literario Miraflores es dirigido por el escritor Alberto Alabí, desde hace algunos años. El libo que se presenta hoy es el fruto de esos encuentros. Se trata de la primera publicación titulada “Libro de quejas”, y cuenta con textos de los escritores Pablo Pereyra, Mary Giardina, Paca Leiva, Betty Busignani, Silvina San Martín, Fabiana Llapur, Carolina Correa Laspiur, Silvia Zamar, Hugo Pemberton, Octavio Alabí, Sonia Serrano y Pelusa Pellegrini. La presentación del libro estará a cargo del escritor Pablo Baca.

Canto

Enmarca la presentación del libro el primer concierto de la Coral Xibi Xibi, formación integrada por Ana María Cruz, Alejandra Gutiérrez, Carmen Julia Chungara Via, Lidia Ortega, Alberto Gil, Ariel Graneros, Gindalo de Arriba, Julieta Orgaz, Elisa Stella y Alberto Alabí. La entrada es gratuita y está abierta a todo el público.