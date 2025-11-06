Habilitan la solicitud de turnos por WhatsApp en el Hospital de Monterrico

De acuerdo a los ejes de descentralización y accesibilidad de los servicios del Plan Estratégico de Salud II y con el objetivo de reducir tiempos de espera y minimizar trámites y gestiones de manera presencial, el Ministerio de Salud de Jujuy informa que este lunes 10 de noviembre inicia en el Hospital “San Isidro Labrador” de Monterrico la modalidad de solicitud de turnos por WhatsApp.

A través de esta herramienta, las personas pueden solicitar el turno requerido tanto para consulta profesional como para estudios complementarios enviando un mensaje vía WhatsApp mientras, de manera alternativa, la gestión sigue disponible a través del Call Center de Salud 0800 777 7711, de lunes a viernes en el horario de 7 a 19 horas.

¿Cómo pedir turno por WhatsApp para el Hospital de Monterrico?

Para solicitar turno vía WhatsApp en el Hospital de Monterrico las personas deben:

• Agendar el número 388 4567025

• Iniciar el chat con el hospital siempre de lunes a viernes de 6:30 a 11:30 horas

• Tras escribir y enviar un mensaje, se recibe la siguiente respuesta automática del sistema dentro del horario de atención: “¡Bienvenido/a al Centro de Gestión de Pacientes del Ministerio de Salud de Jujuy! Seré tu asistente virtual. Para solicitar turno, por favor ingrese al enlace correspondiente a su hospital”

• En ese mensaje se debe tocar la dirección web que corresponde al hospital donde se solicita turno: https://hlabrador.oloapp.site/

• A continuación, se abrirá en el dispositivo una nueva ventana. Esto puede tomar unos minutos según la conexión a Internet

• Allí se lee el siguiente mensaje: “Gestión de turnos del Hospital de Monterrico. Seleccione la operación que desea realizar” y se debe tocar uno de los botones disponibles:

1. Solicitar Turno

2. Reprogramar Turno

3. Cancelar Turno

4. Recita (Nuevo Control)

• La persona debe seguir los pasos correspondientes ingresando uno a uno los datos que se solicitan como DNI, nombre y apellido completos, fecha de nacimiento, domicilio real y tipo de turno requerido. En este punto, se debe elegir la especialidad que se requiere

• Aquí, el sistema envía un Resumen de datos ingresados que la persona puede chequear y el siguiente mensaje: “Por favor, espera mientras derivamos tu solicitud a un operador. Gracias por tu tiempo”

• A partir de allí, se inicia la conversación con un operador que verificará la disponibilidad del turno e informará el día y horario de atención

Importante

• El número del Hospital de Monterrico solo recibe y responde mensajes escritos por WhatsApp en el horario de atención correspondiente. No recibe llamadas ni otro tipo de contacto.

• Tras enviar un mensaje, se debe esperar respuesta automática en el horario de atención.

• Realizado un primer pedido de turno por WhatsApp, cada persona podrá realizar gestiones posteriores ingresando directamente desde el enlace web del Hospital de Monterrico que figura en la conversación previamente establecida.

• La solicitud de turno no será posible cuando la persona no figure ingresada en el registro histórico del sistema público, por lo que deberá acudir con la documentación al hospital más próximo al domicilio para continuar con las gestiones.

La solicitud de turno por WhatsApp para la atención en el Hospital de Monterrico puede realizarse para las siguientes especialidades:

• Asistente social, Clínica médica, Generalista, Ginecología, Odontología, Obstetricia, Pediatría.Psicología, Oftalmología, Fonoaudiología, Fisioterapia, Endocrinología.

También para tres prácticas y/o estudios: Electrocardiograma, Rayos, Laboratorio.