John Gifford Stower
Paritarias 2025
Empresa Santa Ana
Día de la Eliminación de la Violencia contra la mujer
Concejo Deliberante
El tiempo en Jujuy
Jujuy Basquet
armas semiatomáticas
ventas on line
Caso Cecilia Strzyzowksi
Juicio de Cecilia Strzyzowski

Ordenaron detener a uno de los abogados del clan Sena

Es la segunda vez que es arrestado, en la primera ocasión fue por filmar en la sala.

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 09:00

Ordenaron detener a Nicolás Boniardi, uno de los abogados que integra la defensa de Emerenciano Sena, por amenazar a un perito durante el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Noticia en desarrollo...

