Joven protagonizó un violento episodio en casa de sus padres

El Grupo Especial Motorizado (GEM) llevó a cabo una intervención en un domicilio del loteo Barcena de la capital jujeña, donde un joven de 19 años forcejeaba con su padre, mientras sostenía a su bebé recién nacido.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró días atrás en una vivienda de la calle Zurueta, del mencionado sector barrial.

En esas circunstancias, los policías fueron alertados por el Centro de Emergencia 911 sobre un conflicto familiar en progreso.

Los policías llegaron al lugar y se encontraron con una persona en estado de intoxicación que estaba forcejeando con su padre y sostenía en brazos a un recién nacido de tan solo tres semanas de vida, intentando llevárselo a la fuerza.

La situación de peligro para la bebé fue inminente, lo que motivó a los agentes a la reducción inmediata del sujeto para poner a salvo a la bebé, quien fue entregada a su madre de 24 años.

El joven de 19 años quedó alojado en la Seccional 32º.