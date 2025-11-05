Johnny Deep llega a la Argentina para presentar su película “Modigliani”

En las últimas horas, Telefe realizó un anuncio que sorprendió a todos sus espectadores: Johnny Depp se sentará en el diván de "Cortá por Lozano", donde Vero Lozano le realizará una entrevista exclusiva y especial a quien supo ganarse el corazón de todos los fanáticos del cine.

Cabe señalar que el exitoso actor de Hollywood es muy amigo de Jorge "Corcho" Rodríguez, pareja de la conductora, y -por ende- también mantiene una relación muy fluida con ella.

Deep llega este el martes 11 a Buenos Aires para presentar su nueva película "Modigliani, tres días en Montparnasse" (donde no actúa, sino que es director), el multifacético artista realizará varias actividades en el país, entre ellas dará una masterclass junto al actor Ricardo Scarmaccio. El film, que se presentó en el Festival de San Sebastián 2024, cuenta con las actuaciones de Riccardo Scamarco, Stephen Graham y Al Pacino

Con sus 62 años, el talento de Depp no deja de sorprender al mundo. Cabe señalar que ha sido el artífice de grandes personajes, tales como el capitán Jack Sparrow, en la saga Piratas del Caribe; Willy Wonka, en Charlie y la fábrica de chocolates; Ichabod Crane, en La Leyenda del Jinete Sin Cabeza; y el inolvidable Eduardo Manos de Tijera.

De qué trata "Modigliani, tres días en Montparnasse", el nuevo film de Johnny Depp

Ambientada en el París desgarrado por la guerra de 1916, esta película se centra en setenta y dos horas decisivas en la vida del artista bohemio italiano Amedeo "Modi" Modigliani. La narrativa lo encuentra acorralado por la policía y al borde de abandonar su carrera y la ciudad. Sin embargo, su plan de huida se ve frustrado por la intervención de su círculo íntimo de artistas bohemios: el francés Maurice Utrillo, el bielorruso Chaïm Soutine y su musa, la inglesa Beatrice Hastings.

Desesperado, Modi acude en busca de guía a su amigo y marchante de arte polaco, Léopold Zborowski. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llega tras una noche de profunda agitación mental y alucinaciones. El caos interior de Modigliani estalla justo cuando se enfrenta a Maurice Gangnat, el influyente coleccionista de arte estadounidense, cuyo juicio y poder podrían definir el futuro de su carrera.