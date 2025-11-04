Un hombre fue apuñalado y permanece internado

Un violento episodio ocurrió en la madrugada de este martes en la ciudad de Perico, donde un hombre de 36 años resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca en inmediaciones de calle Villafañe, casi esquina Avellaneda.

El hecho se registró alrededor de la 1 de la madrugada, cuando vecinos alertaron a las autoridades al ver a un hombre sentado en la vereda, con abundante pérdida de sangre y lesiones visibles en el rostro y las manos.

Personal del SAME acudió al lugar y brindó las primeras asistencias médicas, para luego trasladar al herido al Hospital Dr. Arturo Zabala, donde se le diagnosticaron heridas cortantes en el brazo derecho, la cabeza y el abdomen.

Según informaron fuentes policiales, el hombre alcanzó a indicar que la agresión se produjo en el marco de un conflicto previo con una persona conocida, que habría estado acompañada por dos hombres a bordo de una motocicleta de 110 cc.

En el lugar trabajaron efectivos del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), Criminalística y la Comisaría Seccional 21°, bajo las directivas del Ayudante Fiscal de turno. Se dispuso la intervención de la Brigada de Investigaciones para dar con los responsables del ataque.

La Policía de Jujuy continúa con las tareas de investigación para esclarecer el hecho y determinar las circunstancias exactas del violento suceso.