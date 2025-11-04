Un Gallardo confundido que se llamó al silencio

Luego la caída de del domingo ante Gimnasia, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, suspendió la conferencia de prensa y se llamó a silencio, rompiendo con la promesa que él mismo había hecho de hablar "más cuando pierde que cuando gana".

La derrota por 1 a 0 en el estadio "Monumental" profundizó la crisis deportiva del equipo, y justo a días del Superclásico, el DT eligió nuevamente retirarse sin declaraciones.

El "millo" atraviesa un momento crítico: fue eliminado recientemente de la Copa Argentina, sufrió su cuarta derrota consecutiva en el "Monumental".

El silencio de Gallardo contrasta con su última aparición ante los medios. Tras la eliminación por penales ante Independiente Rivadavia en semifinales de la Copa Argentina, el DT brindó una conferencia explosiva, donde puso en duda su continuidad más allá de fin de año.

En esa ocasión, el "Muñeco" había afirmado que analizaría el futuro al final de la temporada, reconociendo que "los objetivos no se han cumplido" y que el año había sido "completamente negativo".

Ahora, en medio de la peor racha, el entrenador prefirió no exponerse. Se espera que Gallardo hable en algún momento de la semana para dar explicaciones antes de visitar a Boca en un Superclásico vital para la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Asumió Di Carlo

Stefano Di Carlo fue elegido el sábado como el nuevo presidente de River y ayer se realizó su presentación oficial al mando del "Millonario". Con 36 años, se impuso en las elecciones con un contundente 61,77% de los votos.

"Es importante entender de donde venimos y adonde vamos", fueron las primeras palabras de Di Carlo al hablar. Posteriormente, recordó todo lo ganado con River y cual es su historia en el fútbol argentino.

Por otro lado, se tomó el tiempo de halagar la gestión de Claudio Tapia: "Los riverplatenses estamos orgullos de aportar nuestro estadio a la Selección Argentina".