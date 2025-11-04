Inminente inicio de Medicina en Jujuy

A solo cuatro meses de la apertura de la esperada Carrera de Medicina en Libertador General San Martín, las autoridades académicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y representantes jujeños mantuvieron una reunión clave en la capital cordobesa para definir los últimos aspectos organizativos y académicos de cara al inicio del cursado.

El encuentro, que tuvo lugar en el Decanato de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, se centró en la coordinación de acciones para asegurar un comienzo exitoso del ciclo lectivo, fijado para el próximo 16 de marzo.

La comitiva de la UNC contó con la decana Marta Fiol de Cuneo, y Rogelio Pizzi, junto a un destacado equipo académico compuesto por las doctoras Paglini, Luhning, Trucchia y Vagnoli. Por parte de Jujuy, participaron el secretario ejecutivo para la implementación de la carrera Antonio Buljubasich, y el secretario de Gobierno en Córdoba, Alberto Del Cura.

El objetivo de la jornada fue garantizar la cohesión entre los distintos ejes para el lanzamiento de la carrera: la organización, los contenidos académicos y la logística.

La apertura de esta carrera en el interior jujeño representa un hito para el desarrollo universitario y sanitario de la provincia, que busca formar profesionales médicos en su propio territorio para atender la demanda regional.