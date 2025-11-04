Buen triunfo de Huracán

Huracán consiguió una gran victoria en su visita a Defensa y Justicia al imponerse por 3 a 1 en el estadio "Norberto Tito Tomaghello", por la 14º fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Los goles del "globo" fueron convertidos por el delantero Luciano Giménez, Leandro Lescano y Matko Miljevich liquidó el partido. Por el lado del "halcón", Abiel Osorio había puesto el empate parcial.

El primer tiempo mostró a un Huracán más decidido, que aprovechó su momento para golpear, ya que a los 18 minutos, Giménez abrió el marcador tras una buena jugada colectiva por la derecha, dándole al "globo" la ventaja parcial.

En el complemento, Defensa y Justicia encontró rápidamente la igualdad, apenas a los dos minutos, cuando Osorio aprovechó un rebote en el área y definió para el 1 a 1. El conjunto de Mariano Soso se animó y adelantó sus líneas, pero a los siete minutos se quedó con un jugador menos por la expulsión directa de Alexis Soto tras una dura falta sobre Leonardo Sequeira.

Con superioridad numérica, Huracán volvió a tomar el control, ya que a los 27 minutos, Lescano -recién ingresado desde el banco de suplente- marcó el 2 a 1 con un potente remate cruzado tras un pase de Facundo Waller.

El conjunto de Frank Kudelka no bajó el ritmo y, a los 36 minutos, Miljevich selló el resultado definitivo con una gran definición desde el borde del área. El volante ofensivo, figura del encuentro, coronó una actuación brillante y sentenció el 3 a 1 que desató la alegría en el banco visitante.

En otro partido jugado ayer Platense rescató un punto agónicamente ante Sarmiento al empatar 1 a 1.