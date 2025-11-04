°
4 de Noviembre, Jujuy, Argentina
LIGA PROFESIONAL
Medicina en Jujuy
SALTA
Avenida Fascio
Barrio Mariano Moreno
Paraje puneño de Dos Morros
LIBERTADOR
barrio coronel arias
San Pedro de Jujuy

LIGA PROFESIONAL

Buen triunfo de Huracán

El "globo" le ganó de visitante a Defensa y Justicia. 

Martes, 04 de noviembre de 2025 00:00

Huracán consiguió una gran victoria en su visita a Defensa y Justicia al imponerse por 3 a 1 en el estadio "Norberto Tito Tomaghello", por la 14º fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Los goles del "globo" fueron convertidos por el delantero Luciano Giménez, Leandro Lescano y Matko Miljevich liquidó el partido. Por el lado del "halcón", Abiel Osorio había puesto el empate parcial.

El primer tiempo mostró a un Huracán más decidido, que aprovechó su momento para golpear, ya que a los 18 minutos, Giménez abrió el marcador tras una buena jugada colectiva por la derecha, dándole al "globo" la ventaja parcial.

En el complemento, Defensa y Justicia encontró rápidamente la igualdad, apenas a los dos minutos, cuando Osorio aprovechó un rebote en el área y definió para el 1 a 1. El conjunto de Mariano Soso se animó y adelantó sus líneas, pero a los siete minutos se quedó con un jugador menos por la expulsión directa de Alexis Soto tras una dura falta sobre Leonardo Sequeira.

Con superioridad numérica, Huracán volvió a tomar el control, ya que a los 27 minutos, Lescano -recién ingresado desde el banco de suplente- marcó el 2 a 1 con un potente remate cruzado tras un pase de Facundo Waller.

El conjunto de Frank Kudelka no bajó el ritmo y, a los 36 minutos, Miljevich selló el resultado definitivo con una gran definición desde el borde del área. El volante ofensivo, figura del encuentro, coronó una actuación brillante y sentenció el 3 a 1 que desató la alegría en el banco visitante.

En otro partido jugado ayer Platense rescató un punto agónicamente ante Sarmiento al empatar 1 a 1.

 

