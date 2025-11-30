La lista Verde busca continuar al frente del gremio Sitravip

El Sindicato de Trabajadores Viales Provinciales de Jujuy (Sitravip) celebrará su acto eleccionario los días 9 y 10 de diciembre, con un padrón de 380 afiliados habilitados para votar en toda la provincia. En ese marco, Oscar Machaca, actual secretario general y candidato por la Lista Verde, buscará la reelección al frente del gremio.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Machaca expresó su expectativa de que "la gente reconozca el trabajo que hemos hecho al día de la fecha. No es fácil ser dirigente de un sindicato, porque muchas veces la conquista gremial no depende de nosotros sino del gobierno de turno". Además, aseguró que la campaña "avanza bien", con recorridas por campamentos de distintas zonas y un cierre previsto para el jueves próximo en casa central, con la participación de personal de oficina y del interior.

La Lista Verde está integrada, entre otros, por Rubén Oscar Machaca (secretario general), Pablo Villagra (secretario adjunto), Jonas Palavacino (secretario gremial), Rubén Nieve (prosecretario gremial), Jorge Fernández (tesorero), Dora Mamaní (protesorera), Armando Garnica (secretario social), Walter Puca (secretario de actas), Gustavo Valdez (deportes), Liliana Soto (mujer), Ángel Alfaro (capacitación y cultura) y Pablo Gorena (política vial).

Machaca remarcó que el espacio impulsa una renovación dirigencial. "Sumamos gente nueva y joven; yo estoy pronto a jubilarme y queremos formar a futuros dirigentes en toda la provincia", sostuvo. Entre los ejes de su propuesta, mencionó la redacción de nuevos convenios colectivos para clarificar la carrera del personal administrativo, técnico y profesional, con especial foco en los ascensos de clase; la recuperación del predio deportivo y la puesta en valor del albergue vial.

En cuanto al balance de gestión, destacó "el reordenamiento de clases que no se hacía desde 2003", la compra de la primera camioneta 0 km del sindicato para recorrer zonas, y el logro del pago de Dedicación Exclusiva y categorías. "Hablamos con la verdad; el balance es positivo", afirmó.

Panorama del sector

El dirigente advirtió sobre el deterioro del poder adquisitivo. "El gobierno garantiza un salario de bolsillo de $800.000, pero no alcanza a la canasta básica; casi el 40% cobra eso y es insuficiente para salud, vivienda, educación y transporte", apuntó. También cuestionó los aumentos recientes del 2,5% que "no nos sirve; es nada. Apostamos al diálogo, pero no hay respuestas".

Sitravip exige la plena aplicación del Convenio Colectivo y la regularización de adicionales como horas extras, zonas inhóspitas, pago por título, riesgo, cargo jerárquico y responsabilidad de equipo. "Hubo juicios con sentencias favorables que el gobierno no está aplicando", señaló.

Otro punto central es la aplicación del artículo 16 de la Ley Nacional 20.320, que equipara el básico de la clase 1 al salario mínimo vital y móvil. "Está vigente desde 1973 y recompondría el salario", sostuvo. Además, reclaman que quienes estén próximos a jubilarse accedan a la máxima categoría con mayor anticipación -plantean de cinco a diez años- para mejorar el haber final.

Finalmente, cuestionó el régimen de viáticos ya que "son en blanco, pero no impactan en el aguinaldo. Contamos con documentación de 2022 y un decreto que reconocen su habitualidad; ya presentamos el escrito con pruebas para que se liquiden correctamente".

Con una contienda que se anticipa clave, los viales jujeños acudirán a las urnas con la expectativa de definir no solo autoridades, sino también el rumbo de las negociaciones salariales y la agenda de derechos laborales del sector.