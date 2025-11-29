TEMAS
DÓLAR OFICIAL
$1475.00
DÓLAR SOLIDARIO
$
DÓLAR BLUE
$1435.00
Temas de la nota
Te puede interesar
Más de 140 docentes rindieron el examen para acceder a cargos de vicedirector en escuelas secundarias
Cronograma de pago de diciembre para la administración pública
Tomás Lipán destacado por el Congreso de la Nación
Tres hombres fueron detenidos
Presentaron informe de Indicadores Industriales
Últimas noticias
Nueva jornada con alertas en Jujuy
Tarifas: 7,5 millones de familias perderán los subsidios en luz y gas
Muestra rural de Santuario
Sonia Pérez levantó residuos junto a empleados municipales
Fortalecen el Corredor Eco turístico alto andino hitos 5 y 6
Cedems presentó dos proyectos clave en la Legislatura provincial