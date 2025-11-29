23°
29 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

alto comedero
Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Jujuy
El Carmen
Apuap
Cedems
5° Encuentro Cultural binacional Argentina - Bolivia
Tilcara
Abra Pampa
Economía
El tiempo en Jujuy
alto comedero
Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Jujuy
El Carmen
Apuap
Cedems
5° Encuentro Cultural binacional Argentina - Bolivia
Tilcara
Abra Pampa
Economía
El tiempo en Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
El tiempo en jujuy

Nueva jornada con alertas en Jujuy

Rige alerta naranja por calor, se pide extremar medidas de cuidado. Y también hay alerta amarilla por tormentas fuertes. 

Sabado, 29 de noviembre de 2025 08:24
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD