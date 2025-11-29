Sonia Pérez levantó residuos junto a empleados municipales

Dejando su investidura de lado, la intendente de Tilcara Sonia Pérez acompañó al personal de la Dirección de Ambiente y del área Girsu en el operativo de limpieza efectuado sobre la ruta nacional 9 entre el acceso a la ciudad y el Punto de acopio Girsu.

A la par de los trabajadores municipales recolecto cartón, papel higiénico, botellas de vidrio y descartables (PET), bolsas de polietileno, Tetra Brik, envases de lata, entre otros residuos arrojados desaprensivamente a orillas de la cinta asfaltica.

"No es la primera vez que se suma a estas tareas que semanalmente estamos concretando en diferentes sectores de la ciudad, ella posee un gran compromiso con el cuidado ambiental", señaló el director de Ambiente, Matías Figueroa.

Junto a su perrito Blanquito, Pérez totalmente desinteresada de lo que puedan comentar los vecinos respecto a su decisión de intervenir en esa tarea, colabora e insta al personal cumplir debidamente con su responsabilidad.

"Es un ejemplo que tomamos los funcionarios y empleados cada vez que salimos a las calles a levantar los residuos, esto nos permite a la vez tener una mejor relación con la intendente y de esa manera juntos mejorar Tilcara", apuntó José Gorena, coordinador del Girsu.