“El Cascanueces” por el Moscow State Ballet de Rusia

El prestigioso Moscow State Ballet de Rusia desembarca en Jujuy esta tarde, para presentar una gala única en el Centro Cultural "Martín Fierro" (Arturo Ilia 451, barrio Los Perales).

Se trata del clásico navideño "El Cascanueces".

Magia, belleza y tradición en una puesta con vestuario de época, escenografías soñadas y la música inmortal de Tchaikovsky.

Una experiencia para toda la familia que despierta el espíritu navideño en grandes y chicos .

Será una noche de excelencia artística que reunirá fragmentos emblemáticos de los grandes clásicos del ballet mundial.

La función será a las 19.30, y las entradas se pueden adquirir por norteticket.com y dos horas antes del espectáculo, también en la boletería.

Se trata de un evento internacional de primer nivel, dado que el Moscow State Ballet llega al país como parte de su Gira Argentina 2025, que incluyó presentaciones en numerosas provincias como Buenos Aires, Mendoza, Rosario, Paraná, Córdoba, Tucumán y Jujuy.

LA GALA | REVIVIRÁ TAMBIÉN FRAGMENTOS DE OTROS CLÁSICOS.

La compañía desplegará una Gran Gala con lo mejor de su repertorio, ofreciendo al público una experiencia artística de calidad mundial.

Detalles de la gala

La función incluirá momentos inolvidables de obras consagradas como "El Lago de los Cisnes", "Don Quijote", "El Cascanueces", "El Corsario", "Carmen", y "Diana y Acteón".

La directora de la compañía, Liudmila Titova, expresó: "Siempre nos basamos en el legado y los cánones del ballet clásico ruso. Nuestra escuela es única e inimitable, y nuestro repertorio refleja esa tradición".

Una oportunidad imperdible

Con bailarines de excelencia, puestas imponentes y una selección de los clásicos más queridos del ballet, la gala del Moscow State Ballet promete convertirse en uno de los grandes eventos culturales del año en Jujuy.