30°
29 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

El Piquete
Fundación “Música con Alas”
Copa Libertadores
Rosalía
mantecol
La Boca
educación
Copa Libertadores 2025
Centro cultural Martín Fierro
El Piquete
Fundación “Música con Alas”
Copa Libertadores
Rosalía
mantecol
La Boca
educación
Copa Libertadores 2025
Centro cultural Martín Fierro

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Centro Cultural “Martín Fierro”

“El Cascanueces” por el Moscow State Ballet de Rusia

La única función será a las 19.30 en el Centro Cultural "Martín Fierro" de barrio Los Perales.El reconocido ballet está concluyendo su gira 2025 por nuestro país, recorriendo varias provincias.

Sabado, 29 de noviembre de 2025 20:46
PRESENCIA INTERNACIONAL | CON EL MOSCOW STATE BALLET DE RUSIA EN NUESTRA TACITA DE PLATA.

El prestigioso Moscow State Ballet de Rusia desembarca en Jujuy esta tarde, para presentar una gala única en el Centro Cultural "Martín Fierro" (Arturo Ilia 451, barrio Los Perales).

Se trata del clásico navideño "El Cascanueces".

Magia, belleza y tradición en una puesta con vestuario de época, escenografías soñadas y la música inmortal de Tchaikovsky.

Una experiencia para toda la familia que despierta el espíritu navideño en grandes y chicos .

Será una noche de excelencia artística que reunirá fragmentos emblemáticos de los grandes clásicos del ballet mundial.

La función será a las 19.30, y las entradas se pueden adquirir por norteticket.com y dos horas antes del espectáculo, también en la boletería.

Se trata de un evento internacional de primer nivel, dado que el Moscow State Ballet llega al país como parte de su Gira Argentina 2025, que incluyó presentaciones en numerosas provincias como Buenos Aires, Mendoza, Rosario, Paraná, Córdoba, Tucumán y Jujuy.

LA GALA | REVIVIRÁ TAMBIÉN FRAGMENTOS DE OTROS CLÁSICOS.

La compañía desplegará una Gran Gala con lo mejor de su repertorio, ofreciendo al público una experiencia artística de calidad mundial.

Detalles de la gala

La función incluirá momentos inolvidables de obras consagradas como "El Lago de los Cisnes", "Don Quijote", "El Cascanueces", "El Corsario", "Carmen", y "Diana y Acteón".

La directora de la compañía, Liudmila Titova, expresó: "Siempre nos basamos en el legado y los cánones del ballet clásico ruso. Nuestra escuela es única e inimitable, y nuestro repertorio refleja esa tradición".

Una oportunidad imperdible

Con bailarines de excelencia, puestas imponentes y una selección de los clásicos más queridos del ballet, la gala del Moscow State Ballet promete convertirse en uno de los grandes eventos culturales del año en Jujuy.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD