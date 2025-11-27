Fue agredido por un ladrón

Un joven de 22 años tuvo que ser hospitalizado luego de haber sido brutalmente agredido con golpes de puños en el rostro y por el hecho buscan a un hombre.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la noche del martes pasado en un sector de la calle Los Helechos del barrio Chijra de la capital jujeña.

En esas circunstancias, un adolescente había sido asaltado por un hombre, quien le quitó su teléfono celular, luego de amenazarlo.

El joven le habría comunicado sobre el violento episodio a su hermano de 22 años, quien luego de identificar al sospechoso, le reclamó por el dispositivo móvil que había sido robado.

Allí los protagonistas se trenzaron una pelea, donde el sospechoso le propinó varios golpes de puños en el rostro al joven, dejándolo herido, para luego darse a la fuga.

Personal del Same fue alertado a través del sistema de emergencia 107 y los paramédicos examinaron a la víctima y la trasladaron a la guardia del hospital "Pablo Soria", ingresando con el diagnóstico de traumatismo encéfalo craneal moderado, más herida cortante ne la zona frontal por agresión de tercero.

Los efectivos de la Seccional 3º del barrio Chijra tomaron conocimiento del hecho y una vez que se entrevistaron con familiares de la víctima, remitieron las actuaciones al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la identificación del sospechoso y que el Juzgado de Control de lugar a su detención.

Por disposición del representante legal, los efectivos de la Seccional 3º del barrio Chijra quedaron a cargo de las actuaciones complementarias.