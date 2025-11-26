“Luces de Milonga” se suma a la Noche de los Museos

El ciclo de "Luces de Milonga" vuelve esta vez como parte de las actividades de la Noche de los Museos. El encuentro con el tango será el viernes a las 21 en el Centro de Arte Joven Andino (Caja) de Alvear 534, luego de varias actividades, de folclore y muestra. La convocatoria es para todos los adeptos al tango, sepan o no bailar, para disfrutar de la propuesta con entrada libre y gratuita.

La actividad es abierta para los milongueros, aficionados y quienes deseen acercarse por primera vez al tango a disfrutar de una noche abierta, inclusiva y compartida, en una velada dedicada al ritmo del tango.

En cada encuentro, la milonga congrega a un amplio público de jóvenes, adultos a quienes se suman turistas que llegan atraídos por la música y el ambiente. "A veces se acercan personas con curiosidad, que se animan a dar sus primeros pasos, y muchos se sorprenden al encontrar también gente joven", afirmó Neyen Chosco, una de las organizadoras del espacio junto a Liliana Alfaro.

Este ciclo se creó en 2017 como una propuesta de práctica y socialización del tango, impulsada por José Irrumberry, Neyen y Lilen Chosco, y Liliana Alfaro, quienes entonces eran principiantes en el tango. El primer sitio de encuentro fue la Glorieta de Plaza Belgrano, y desde entonces el proyecto fue recorriendo por el hall del Centro Cultural Select, la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju), con propuestas que incluyeron invitados que dictaron clases, exhibiciones y espectáculos.