Un obrero murió tras la explosión de una garrafa

Una tragedia conmovió a Centro 25 de Junio, paraje rural del departamento de Anta, en la vecina provincia de Salta, luego de que una explosión seguida de incendio arrasara una casilla rodante dentro de una propiedad ganadera y provocara el fallecimiento de un trabajador.

El suceso ocurrió este domingo a la tarde en la zona conocida como Salta Forestal, cercana a Joaquín V. González, cuando una fuerte detonación de una garrafa generó un fuego descontrolado que envolvió completamente la estructura de la casilla.

Dentro de la vivienda móvil se hallaba un operario oriundo de Río del Valle, quien falleció a causa de las graves quemaduras sufridas.

Un segundo trabajador resultó severamente herido y fue derivado en código rojo a un centro de mayor complejidad, donde sigue bajo pronóstico reservado.

Según se pudo establecer, la estructura móvil, situada a pocos metros del sector poblado de Centro 25 de Junio, quedó envuelta en llamas en cuestión de segundos.

El siniestro se propagó rápidamente, lo que impidió a los presentes realizar maniobras de rescate efectivas antes de la llegada de los bomberos.

En el lugar del hecho trabajaron dotaciones de los Bomberos de Joaquín V. González y del cuartel de Bomberos Voluntarios "8 de Agosto". Las cuadrillas desplegaron un operativo intenso para controlar el foco ígneo, logrando extinguir las llamas tras varios minutos de labor.

El esfuerzo del personal permitió evitar que el fuego alcanzara otras zonas del predio donde se hallaban viviendas y maquinaria de la empresa ganadera.

Las causas exactas que ocasionaron la explosión permanecen bajo análisis técnico. De acuerdo con las primeras hipótesis manejadas por bomberos y peritos, una falla en el sistema de gas de la casilla rodante podría haber actuado como detonante del desastre.

La investigación reunirá testimonios de empleados, datos de los propietarios del predio y resultados de las pericias laboratorio.

Las autoridades pidieron cautela a la población y pidieron evitar especulaciones hasta que finalicen los informes correspondientes. Mientras tanto, el área permanece asegurada para facilitar la labor de los equipos especializados y evitar nuevos incidentes sobre instalaciones similares.